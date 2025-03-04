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Германия ищет способ помешать запуску «Северного потока - 2»

Bild: Германия хочет помешать запуску «Северного потока — 2»
Фото: iStock/Dragon Claws

Фото: iStock/Dragon Claws

Правительство Германии ищет способ блокировки запуска трубопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет Bild.
«Федеральное правительство изучает варианты предотвращения повторного строительства трубопровода в Балтийском море», — пишут в издании со ссылкой на источники в правительстве Германии.

Сорвать запуск «Северного потока — 2» ФРГ желает из-за предполагаемых переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом о заключении сделки по поставкам газа в Европу. По данным Bild, эта идея активно обсуждалась в ходе беседы представительств двух стран в Швейцарии. В этих переговорах участвовал посланник президента США Ричард Гренелл, который не раз посещал страну в рамках неофициальных визитов.

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США все же подпишут договор с Украиной о полезных ископаемых
Reuters: в ближайшие часы США могут заключить сделку по украинским ископаемым
04 марта 2025, 23:25

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

В ближайшие часы США и Украина могут заключить сделку по полезным ископаемым. Об этом пишет Reuters.
По информации источника агентства, американский лидер Дональд Трамп объявит о подписании договора в ходе своего выступления в конгрессе 4 марта в 21:00 (05:00 по московскому времени). На момент публикации заметки соглашение сделка еще не заключена, в связи с чем еще могут быть изменения.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности его страны к подписанию договора по полезным ископаемым. При этом американская сторона прервала поставки всей военной помощи ВСУ в ночь на 4 марта.

Напомним, что договор между Украиной и США по добыче полезных ископаемых должен был быть подписан 28 февраля. Сделка не состоялась из-за перепалки Владимира Зеленского с Дональдом Трампом и американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

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Вэнс заявил о невозможности США, Европы и Украины продолжать конфликт с Россией
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Администрация Трампа готова отменить санкции против России
Сийярто: администрация Трампа готова осудить отмену части санкций против России
04 марта 2025, 23:23

Фото: iStock/designer491

Администрация президента США Дональда Трампа готова вести диалог об отмене санкций против России в энергетической сфере. Об этом рассказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«Нынешняя администрация США абсолютно открыта к тому, что (санкции), принятые при Байдене, должны быть пересмотрены с целью их отмены», — рассказал политик в эфире телеканала М1.

Соответствующее заявление Сийярто сделал после встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне. По его словам, санкции негативно влияют на сотрудничество в сфере ядерной энергетики. К тому же ограничения затрудняют Венгрии покупку российского газа.

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В Кремле призвали доверять только официальным данным о возможной отмене санкций
04 марта 2025, 20:40

Фото: istockphoto/YuTphotograph

В вопросе возможной отмены антироссийских санкций со стороны США стоит полагаться только на официальные данные и заявления, которых пока не было. Такое заявление в беседе с журналистом Павлом Зарубиным сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Сейчас огромное количество сообщений - одно фантастичнее другого. Идет абсолютная какофония информационная. Конечно, все стоит фиксировать, но ориентироваться надо только на сообщения из официальных источников, на официальные заявления. Таких заявлений никто не делал», — прокомментировал он.
Накануне обозреватели агентства Reuters проинформировали, что Госдепу и Минфину США поручено подготовить список антироссийских санкций, которые возможно смягчить при переговорах.

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Россия и США договорились в Саудовской Аравии об отдельных переговорах по Ирану
04 марта 2025, 20:12

Фото: istockphoto/ronniechua

Об отдельных переговорах по Ирану договорились Россия и США в Саудовской Аравии. Об этом журналистам сообщил помощник российского президента Владимира Путина Юрий Ушаков.
«Мы обсуждали ситуацию вокруг Ирана и договорились, чтобы провести отдельные переговоры на этот счет», — прокомментировал он.
Ушаков добавил, что американская сторона пока не подавала дополнительные сигналы по данной теме.

Перед этим агентство Bloomberg писало, что хозяин Белого дома Дональд Трамп обратился к Путину с просьбой выступить в качестве посредника в американо-иранских переговорах. Авторы материала уточнили, что, по данным источников, российский лидер дал свое согласие.

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Трюдо раскритиковал Трампа за его решение ввести пошлины против Канады
04 марта 2025, 20:00

Фото: istockphoto/wildpixel

Канадский премьер Джастин Трюдо назвал глупым решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины в отношении страны.
«Теперь я хочу обратиться напрямую к одному конкретному американцу. Дональд, мы в общей сложности работали вместе восемь лет, мы делали большие дела… Мне не свойственно соглашаться с газетой Wall Street Journal, но, Дональд, они указали на то, что, даже несмотря на то, что ты очень умный человек, это очень глупо», — сказал Трюдо.
Ранее он отмечал, что американская сторона своими действиями начала торговую войну против Канады, как своего союзника и партнера.

Трюдо резюмировал, что Оттава приняла ответные меры в отношении Вашингтона. В администрации США в свою очередь отмечали, что ограничения нужны для защиты национальной экономики.

Перед этим сообщалось, о чем США попросили президента России Владимира Путина.

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