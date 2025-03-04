Германия ищет способ помешать запуску «Северного потока - 2»

Фото: iStock/Dragon Claws
Правительство Германии ищет способ блокировки запуска трубопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет Bild.
«Федеральное правительство изучает варианты предотвращения повторного строительства трубопровода в Балтийском море», — пишут в издании со ссылкой на источники в правительстве Германии.
Сорвать запуск «Северного потока — 2» ФРГ желает из-за предполагаемых переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом о заключении сделки по поставкам газа в Европу. По данным Bild, эта идея активно обсуждалась в ходе беседы представительств двух стран в Швейцарии. В этих переговорах участвовал посланник президента США Ричард Гренелл, который не раз посещал страну в рамках неофициальных визитов.
Читайте также:
США все же подпишут договор с Украиной о полезных ископаемых
Администрация Трампа готова отменить санкции против России
Россия и США договорились в Саудовской Аравии об отдельных переговорах по Ирану
Иван Мусатов