Германия может остановить военное производство из-за сбоев в поставках металла из КНР
Военно-промышленный комплекс (ВПК) Германии рискует оказаться в состоянии стагнации из-за сбоев в поставках стратегически важных металлов из Китая. Об этом сообщает немецкое издание Bild.
Основная проблема связана с перебоями в импорте редкоземельных металлов, необходимых для производства высокотехнологичного вооружения, радиоэлектроники и компонентов систем ПВО. В условиях активного наращивания военного производства в ФРГ зависимость от китайского сырья становится критической.
Отмечается, что ряд оборонных предприятий уже испытывает трудности с выполнением контрактов, а при дальнейшем ухудшении ситуации производство может быть полностью приостановлено. В случае усугубления кризиса компании намерены обратиться за поддержкой к Еврокомиссии. Ожидается, что Брюссель инициирует переговоры с Пекином для устранения логистических и торговых барьеров.
В настоящее время Китай контролирует около 90% мирового производства редкоземельных металлов, что делает любые перебои в поставках значимыми для глобальной промышленности, особенно в стратегических секторах.
Эксперты предупреждают: если ситуация не стабилизируется в краткосрочной перспективе, Германия может столкнуться с задержками в выполнении оборонных программ, что окажет влияние как на внутреннюю безопасность, так и на международные обязательства ФРГ в рамках НАТО.
