Германия может остановить военное производство из-за сбоев в поставках металла из КНР

10 августа 2025, 10:08

Bild: ВПК Германии грозит остановка из-за сбоев в поставках металла из Китая

Фото: iStock/fotosr

Военно-промышленный комплекс (ВПК) Германии рискует оказаться в состоянии стагнации из-за сбоев в поставках стратегически важных металлов из Китая. Об этом сообщает немецкое издание Bild.