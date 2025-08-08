В ЕС заявили о новом транше финансовой помощи Украине

08 августа 2025, 18:55

ЕС даст Украине 3,2 млрд евро в рамках макрофинансовой помощи

Фото: istockphoto/darkojow

Совет ЕС объявил, что Евросоюз выделит Киеву очередной, четвертый транш макрофинансовой помощи — свыше 3,2 млрд евро.