В ЕС заявили о новом транше финансовой помощи Украине
Совет ЕС объявил, что Евросоюз выделит Киеву очередной, четвертый транш макрофинансовой помощи — свыше 3,2 млрд евро.
В заявлении подчёркивается, что эти средства в первую очередь направлены на укрепление макрофинансовой стабильности и поддержку работы органов государственного управления Украины.
В целом ЕС намерен в 2024–2027 годах предоставить Украине около 50 млрд евро в виде грантов и кредитов. Фонд поддержки Украины действует с 1 марта 2024 года; официально он создан для содействия проведению реформ, которые Брюссель требует от Киева в рамках евроинтеграции.
Размер фонда установлен в €50 млрд на период до 2027 года. На сегодняшний день из него Украине уже перечислено примерно €19,5 млрд — в виде трёх основных и двух дополнительных траншей.
