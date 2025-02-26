Германия может попытаться наладить отношения с Россией уже в этом году

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Победивший на парламентских выборах в Германии лидер консервативного Христианско-демократического союза ФРГ (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц может попытаться наладить отношения с Россией уже в этом году, считают некоторые эксперты.
Своим мнением на этот счет поделился президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин.
По его словам, Германия является неоднородной страной, имеющей альтернативные позиции. Кроме того, в ФРГ есть политики, которые поддерживают мнение Дональда Трампа на счет Украины.
Эксперт уверен, что уже в этом году в Германии начнут появляться мнения на счет восстановления отношений с Россией.
Так, Самонкин считает, что Мерц сейчас будет продолжать русофобскую линию Шольца, однако уже в течение года изменит тактику, и в итоге он станет умеренным политиком, занимающим двухстороннюю позицию: требовать поставлять оружие Украине, и одновременно с этим выражать готовность поговорить с президентом России Владимиром Путиным о восстановлении экономических отношений, пояснил эксперт.
Читайте также:
В США оценили подход нового канцлера Германии к России
В Германии заявили, что хотят наладить отношения с Россией
Стало известно о явке на парламентских выборах в Германии
«В настоящий момент в Евросоюзе доминирует формат интеллектуальной революции. В этой ситуации лозунги и взгляды Дональда Трампа на глобальное мироустройство, восстановление отношений с Россией, создание экономических сделок, ликвидацию военных конфликтов, решения по вопросам Украины становятся в информационном поле для ряда политиков популярной мантрой», — рассказал Самонкин в беседе с Общественной Службой Новостей.
По его словам, Германия является неоднородной страной, имеющей альтернативные позиции. Кроме того, в ФРГ есть политики, которые поддерживают мнение Дональда Трампа на счет Украины.
Эксперт уверен, что уже в этом году в Германии начнут появляться мнения на счет восстановления отношений с Россией.
Так, Самонкин считает, что Мерц сейчас будет продолжать русофобскую линию Шольца, однако уже в течение года изменит тактику, и в итоге он станет умеренным политиком, занимающим двухстороннюю позицию: требовать поставлять оружие Украине, и одновременно с этим выражать готовность поговорить с президентом России Владимиром Путиным о восстановлении экономических отношений, пояснил эксперт.
Читайте также:
В США оценили подход нового канцлера Германии к России
В Германии заявили, что хотят наладить отношения с Россией
Стало известно о явке на парламентских выборах в Германии
Элина Позднякова