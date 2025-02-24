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Победивший на парламентских выборах в Германии лидер консервативного Христианско-демократического союза ФРГ (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц будет жестче относиться к РФ, чем его предшественник Олаф Шольц. Об этом сообщает американское издание Politico.
В материале газеты уточняется, что подход Мерца является более жестким, чем у Шольца. Издание называет отношение Мерца к России «консервативным западногерманским подходом».
Примечательно, что Шольца всегда критиковали как якобы «осторожного сторонника Киева», который боится пересекать красные линии с российским лидером Владимиром Путиным.
Напомним, ранее в Германии прошли досрочные парламентские выборы. Победу одержал консервативный блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца, который станет канцлером ФРГ.
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Примечательно, что Шольца всегда критиковали как якобы «осторожного сторонника Киева», который боится пересекать красные линии с российским лидером Владимиром Путиным.
Напомним, ранее в Германии прошли досрочные парламентские выборы. Победу одержал консервативный блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца, который станет канцлером ФРГ.
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Екатерина Коршунова