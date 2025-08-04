Германия начала подготовку к войне с Россией
В Германии развертываются специальные логистические центры НАТО, предназначенные для поддержки войск альянса в случае кризисной ситуации, включая возможный конфликт с Россией. Об этом сообщил генерал-майор бундесвера Андреас Хенне, руководящий подразделением внутренней безопасности вооружённых сил ФРГ.
В интервью изданию Focus online Хенне заявил, что эти объекты, названные «пит-стопами», призваны обеспечить оперативное перемещение, снабжение и ремонт военной техники. Он подчеркнул, что с начала российской СВО на Украине «ситуация с безопасностью в Европе кардинально изменилась», что потребовало пересмотра подходов к оборонному планированию.
Как сообщает ТАСС, в последнее время политики и представители оборонных ведомств ряда западных стран, включая Германию, всё чаще заявляют о возможности прямого конфликта с Россией. На этом фоне ФРГ активизировала усилия по усилению военной инфраструктуры, как внутри страны, так и в рамках общей системы НАТО.
Москва, в свою очередь, неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил и логистической инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, расценивая это как дестабилизирующий фактор в регионе.
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