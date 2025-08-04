Германия начала подготовку к войне с Россией

04 августа 2025, 20:22

Хенне: Германия разворачивает логистические хабы НАТО на случай войны с РФ

Фото: iStock/Ruma Aktar

В Германии развертываются специальные логистические центры НАТО, предназначенные для поддержки войск альянса в случае кризисной ситуации, включая возможный конфликт с Россией. Об этом сообщил генерал-майор бундесвера Андреас Хенне, руководящий подразделением внутренней безопасности вооружённых сил ФРГ.