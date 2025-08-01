01 августа 2025, 22:13

Фото: istockphoto/darkojow

Власти ФРГ и Евросоюз (ЕС) должны заморозить многомиллиардную помощь Киеву на фоне скандала с новыми законопроектами о лишении независимости антикоррупционных ведомств Украины. Об этом сказано в материале немецкой газеты Süddeustche Zeitung.





Издание отмечает, что Владимир Зеленский с момента своего избрания допустил распространение коррупции в своем окружении, но об этом узнали читатели лишь нескольких украинских СМИ, которые осмелились поднять эту тему. Вместе с тем обозреватели подчеркнули, что государственные украинские СМИ «замалчивали» данные о коррупции в окружении главы киевского режима.





«Ни украинцы, ни ЕС, ни правительство Германии не должны довольствоваться лишь отменой этого скандального закона - вместо этого необходимо заморозить миллиарды (помощи - ред.) для Киева до тех пор, пока не будет реализован длинный список невыполненных реформ», — сказано в статье.