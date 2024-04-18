Германия не желает участия России в церемониях памяти о концлагерях

В феврале текущего года главным покупателем российского газа стала Франция. Об этом сообщает издание РИА Новости, ссылаясь на данные европейской статистики.

Отмечается, что Франция сместила Венгрию, которая прежде была страной-лидером по закупке и потреблению российского голубого топлива.





Так, в феврале 2024 года Париж приобрел у Москвы сжиженный природный газ на 322,3 миллиона евро, что на десять процентов больше, чем в январе.



