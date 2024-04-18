Германия не желает участия России в церемониях памяти о концлагерях

Фото: Пресс-служба МИД РФ
Российское дипломатическое представительство в Берлине получило уведомление о нежелательности участия официальных лиц из России в мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников фашистских концлагерей.
Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Выступая на брифинге для журналистов, она подчеркнула, что Москва расценивает этот очередной провокационный выпад как очередной шаг германской стороны, который направлен на дальнейшую политизацию в антироссийском разрезе хода и итогов Второй мировой войны.
Российский дипломат отметила, что именно такие действия со стороны официального Берлина являются актом уничтожения исторической памяти и правды о войне. Именно немецкие власти стоят за таким отношением и его стимулируют, заключила Мария Захарова.
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Александр Бойцов