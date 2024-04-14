Захарова высмеяла новый закон в Германии

Фото: Совет Федерации
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала новый закон в Германии, разрешающий смену пола раз в год.
Нижняя палата парламента Германии приняла этот закон в пятницу. Захарова отметила, что с легализацией наркотиков в Германии прошло всего несколько недель, а уже появился новый закон.
Она подчеркнула, что особое внимание следует уделить тому, что подросткам в возрасте 14 лет не требуется согласие родителей для смены пола.
Захарова также задала риторический вопрос о том, почему разрешена лишь одна смена пола в год и поделилась своими размышлениями о свободе выбора гендерной идентичности.
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«Как говорится, не прошло и двух недель со дня легализации наркотиков в Германии, как дно снова пробито», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она подчеркнула, что особое внимание следует уделить тому, что подросткам в возрасте 14 лет не требуется согласие родителей для смены пола.
Захарова также задала риторический вопрос о том, почему разрешена лишь одна смена пола в год и поделилась своими размышлениями о свободе выбора гендерной идентичности.
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Артем Кузьмин