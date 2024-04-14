Радио1
Главная / Новости / Политика/ Захарова высмеяла новый закон в Германии

Захарова высмеяла новый закон в Германии

Захарова прокомментировал закон ФРГ о возможности менять пол раз в год
14 апреля 2024, 21:23
Фото: Совет Федерации

Фото: Совет Федерации

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала новый закон в Германии, разрешающий смену пола раз в год.
Нижняя палата парламента Германии приняла этот закон в пятницу. Захарова отметила, что с легализацией наркотиков в Германии прошло всего несколько недель, а уже появился новый закон.

«Как говорится, не прошло и двух недель со дня легализации наркотиков в Германии, как дно снова пробито», — написала Захарова в своем Telegram-канале.


Она подчеркнула, что особое внимание следует уделить тому, что подросткам в возрасте 14 лет не требуется согласие родителей для смены пола.

Захарова также задала риторический вопрос о том, почему разрешена лишь одна смена пола в год и поделилась своими размышлениями о свободе выбора гендерной идентичности.

Читайте также:

Захарова ответила на призыв посла Израиля Гальперин осудить «иранскую агрессию»

Захарова: Москва намерена перенести дискуссии по Закавказью из Швейцарии

«Классические фейк ньюс»: Захарова ответила на слова Японии о ядерной угрозе со стороны РФ
#москва
#призыв
#закон
#telegram
#захарова
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД Израиля назвал Иран главной угрозой стабильности региона и мировому порядку
14 апреля 2024, 20:58

Фото: iStock/ivanmollov

Иран — ключевая угрозой как для региональной стабильности, так и для мирового порядка, говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Израиля.
В связи с этим в ведомстве считают, что Тегеран не должен обладать ядерным оружием. События последних лет лишь подтверждают эту позицию: Иран, согласно заявлению, стоит за множеством террористических актов в регионе.

Особое внимание Министерство иностранных дел Израиля обращает на необходимость признания Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитных подразделений Вооруженных сил) террористической организацией.

Кроме того, в заявлении подчеркивается важность наложения на Иран санкций, которые были бы значительно более суровыми и эффективными.

Читайте также:

Иран во время ночной атаки выпустил 7 гиперзвуковых ракет по авиабазе в Израиле

«На грани большой войны»: самый массированный удар по Израилю и чем Иран пригрозил США

Иран назвал условие для ударов по военным базам США
#сша
#иран
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Иран во время ночной атаки выпустил 7 гиперзвуковых ракет по авиабазе в Израиле
Press TV: Израиль не перехватил ни одну из семи гиперзвуковых ракет Ирана
14 апреля 2024, 20:33

Фото: istockphoto/allanswart

Иран выпустил гиперзвуковые ракеты в сторону Израиля в ходе ночной атаки. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV в своем официальном Telegram-канале 14 апреля.
По меньшей мере семь гиперзвуковых ракет, запущенных из Ирана в ответ на израильскую агрессию, достигли авиабазы Неватим.

Телеканал подчеркнул, что ни одну из ракет Израиль не сумел перехватить.

Комментируя удар, спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф отметил, что атака на Израиль была ответом на агрессию, который является «сдерживающим и вызывающим сожаление».

Читайте также:

Израиль ударил по объекту «Хезболлы» в глубине территории Ливана

Байден: С помощью США Израиль сбил почти все иранские ракеты

Байден заявил о стремлении защищать Израиль от Ирана
#сша
#израиль
#удар
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Президент Израиля назвал удары Ирана объявлением войны
14 апреля 2024, 19:49

Фото: iStock/Sckrepka

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал действия Ирана, нанесшего удары по территории Израиля в ночь на воскресенье, объявлением войны. Об этом он заявил в интервью британскому телеканалу Sky News.
Минувшей ночью Иран нанес самый массированный удар по территории Израиля за всю историю. Президент еврейского государства заявил, что Иран вел обстрелы государства БПЛА и ракетами, что свидетельствует об объявлении войны.
«Это похоже на настоящую войну. Я имею в виду, что это объявление войны», — заявил Герцог.

Он также призвал международное сообщество сплотиться в противостоянии Тегерану и его «дестабилизирующей политике».

Прежде Иран сообщил, что нанес удар по Израилю в ответ на ракетный удар ЦАХАЛа по иранскому консульству в сирийском Дамаске. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Израиль ударил по объекту «Хезболлы» в глубине территории Ливана

Байден: С помощью США Израиль сбил почти все иранские ракеты

Байден заявил о стремлении защищать Израиль от Ирана
#сша
#израиль
#президент
#бпла
#иран
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сербия отказалась закупать у России истребители из-за санкций
14 апреля 2024, 19:25

Фото: iStock/phaisarn2517

Сербия, долгое время зависевшая от российского авиастроения, готовится к приобретению у Франции дюжины истребителей Rafale за €3 млрд, что станет крупнейшей военной сделкой для республики и символом ее приверженности Западу, пишет Financial Times (FT).
Сделка, согласно источнику в сербском Минобороны, уже согласована на более чем 90%, остается лишь уладить финансовые детали. Операция диверсификации военных закупок Сербии ускорилась из-за начала военной операции Россией.

Собеседник отметил, что проблемы с техническим обслуживанием советского оборудования и геополитические обстоятельства делают покупку у России невозможной. Также он подчеркнул, что Франция ранее не проявляла интереса к этому региону, но сейчас ситуация изменилась. Помимо истребителей Rafale, Сербия рассматривает возможность приобретения французских радарных и ракетных систем, а также заказала транспортные самолеты Airbus.

Читайте также:

Сербия не будет вводить санкции против РФ по требованию Макрона и гордится своей позицией

Сербия закупает вооружение для укрепления своей армии

Сербия выразила протест Хорватии из-за высказываний о пособничестве России
#франция
#санкции
#операция
#самолёты
#вооружение
#операции
#сербия
#минобороны
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США предрекли исчезновение Украины как государства после удара по АЭС
Риттер: удары ВСУ по АЭС гарантируют исчезновение Украины как государства
14 апреля 2024, 19:19

Фото: iStock/Yauhen Akulich

Удары ВСУ по атомной электростанции (АЭС) приведут к тому, что Украина перестанет существовать. Такое мнение выразил экс-разведчик США Скотт Риттер YouТube-каналу Dialogue Works.
По его словам, украинская армия атакует АЭС, чтобы втянуть в конфликт НАТО и не дать победить России. Также ВСУ таким образом демонстрируют вероятность надвигающейся катастрофы.

Бывший разведчик уверен, что подобные действия приведут к тому, что Украина перестанет существовать как государство.

Риттер также задался вопросом о том, как можно оправдать существование правительства, которое сознательно создает разрушительные условия, которые угрожают всему миру.

Читайте также:

Депутат Карчаа: Возможный ядерный инцидент на ЗАЭС затронет часть Европы

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал первый микрорайон Энергодара, где находится ЗАЭС

Четвёртый энергоблок ЗАЭС приостановит выработку теплоэнергии
#конфликт
#украина
#аэс
#государство
#нато
#всу
#заэс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Страны Евросоюза отказываются передавать Киеву системы ПВО Patriot
14 апреля 2024, 18:53

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

Киев настойчиво пытается убедить Испанию, Польшу и Румынию передать в распоряжение Вооружённых сил Украины имеющиеся у них ракетные комплексы Patriot. Однако европейские страны отказывают в этом.
Об этом сообщает британское издание The Financial Times. По словам источника, знакомого с ситуацией, Украине нужно всего семь зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, однако в ходе переговоров возникли сложности. Киев тщетно пытается убедить Испанию, Польшу и Румынию передать ВСУ ракетные системы.

В прошлом году Германия передала Украине два таких ЗРК со складов бундесвера. Однако на днях министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что запасы систем ПВО Patriot для передачи Киеву в Германии исчерпаны. Об отсутствии возможности передать американские ЗРК Украине заявил также президент Польши Анджей Дуда.

Логику таких действий пояснил недавно президент Финляндии Александер Стубб. Он сказал, что решение о допустимости сокращения минимальных стратегических запасов тех или иных вооружений для их передачи Киеву остаются за военным командованием отдельных стран Евросоюза. Эти решения должны оставаться строго конфиденциальными, добавил он.

Читайте также:

Германия отправит Украине ещё одну систему ПВО Patriot

Президент Польши рассказал, почему не может передать Украине системы ПВО Patriot

Кулеба будет жёстко требовать у Запада ПВО Patriot
#президент
#министр
#германия
#фрг
#всу
#киев
#пво
#ракета
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин проведет совещания с членами правительства и Совбеза
Путин на неделе проведет совещания с членами правительства и Совбеза
14 апреля 2024, 18:37

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещания с членами правительства и с членами Совбеза РФ, сообщает телеканал «Россия 1».
В эфире телеканала говорится, что президент обсудит с кабмином рабочие вопросы, которые будут посвящены работе с регионами. Также глава государства проведет заседание с членами правительства и Советом безопасности.

Прежде сообщалось, что Владимир Путин оценил вероятность проведения мирных переговоров по Украине. Он заявил, что Россия против навязывания схем по мирному урегулированию конфликта, которые не имеют ничего общего с действительностью. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

«Путин выиграл»: в США признали победу России в конфликте на Украине

Путин: необходимо выделить средства на развитие космической ядерной энергетики

Путин заявил о возможности возвращения к проекту стамбульского договора
#россия
#владимир путин
#рабочие
#заседание
#развитие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Совбез: Хакерские атаки на критические структуры России организует Запад
14 апреля 2024, 18:32

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Западные спецслужбы организуют хакерские атаки на критические объекты и структуры России, в том числе с разведывательной целью. Об этом заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.
По его мнению, на Западе активно используются возможности информационных технологий для проведения компьютерных атак на объекты критической инфраструктуры, передаёт «Российская газета». Власти США, Великобритании и их сателлитов поддерживают деятельность хакерских группировок и отдельных преступников в тех случаях, когда она способна нанести вред экономике и безопасности нашей страны, подчеркнул Нургалиев.

Россия добивается неукоснительного соблюдения в информационном пространстве основополагающих принципов суверенного равенства государств и невмешательства в их внутренние дела. По словам заместителя секретаря организации, члены научного совета при Совбезе РФ отметили важность принятия дополнительных мер противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

Читайте также:

Хакеры взломали сайт Российского Красного Креста

Как украинские хакеры обвалили систему ФНС России и была ли утечка данных россиян

Сайты российских банков взломали хакеры
#сша
#россия
#вред
#страны
#рф
#хакер
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Иранские дроны и крылатые ракеты не смогли достичь территории Израиля
14 апреля 2024, 18:09

Фото: istockphoto/magann

Иранские ударные беспилотники и крылатые ракеты не смогли достичь целей на территории Израиля. Основной ущерб был нанесён несколькими баллистическими ракетами, которые сумели преодолеть эшелонированную израильскую противовоздушную оборону.
Об этом сообщил израильский телеканал N12. По его данным, в массированной воздушной атаке Корпус стражей исламской революции (КСИР), элитное подразделение Вооружённых сил Ирана, задействовал свыше 300 беспилотников, около 100 баллистических и 30 крылатых ракет. В отражении атаки, кроме войск ЦАХАЛ, также принимали военные США, Великобритании и Иордании.

Обозреватели телеканала утверждают, что ни одна крылатая ракета или беспилотник не достигли территории страны. Отмечается, что это удалось только десяти баллистическим ракетам, которые незначительно повредили инфраструктуру на авиабазе в южной части Израиля. В клинике города Беер-Шева сообщили, что к ним после воздушного удара поступили 11 человек, в том числе восемь — с лёгкими осколочными ранениями.

Читайте также:

Израиль ударил по объекту «Хезболлы» в глубине территории Ливана

Байден: С помощью США Израиль сбил почти все иранские ракеты

Атаку на Израиль совершили несколько стран
#сша
#военные
#беспилотник
#страны
#ракета
#человек
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф