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Германия ни разу не проверяла, остаётся ли поставленное ВСУ вооружение на Украине

Spiegel: Германия не проверяла местоположение её экспортного оружия для Украины
12 января 2024, 20:38
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Федеральное правительство Германии ни разу не проверяло местоположение поставленного на Украину вооружения. Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

Всего за 2023 год правительство Германии провело две проверки для выяснения местоположения экспортной продукции военного назначения в стране-получателе. При этом конкретно на Украине не проводилось ни одной проверки.

Ранее премьер-министр Баварии, председатель оппозиционной немецкой партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер призвал остановить Россию с помощью немецкого оружия. Для этого он предложил поставить Украине ракеты Taurus, которые помогут избежать победы России.

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Великобритания обязалась поддерживать Украину в течение следующих 10 лет
Договор о гарантиях безопасности между Британией и Украиной рассчитан на 10 лет
12 января 2024, 18:59

Фото: iStock/andriano_cz

Новый договор о сотрудничестве, подписанный между Украиной и Великобританией в сфере безопасности, рассчитан на десять лет. Такая информация следует из текста соглашения, опубликованного на сайте британского правительства.
«Это соглашение действует 10 лет со дня его подписания. Великобритания продолжит поддержку Украины в течение 10-летнего срока этого соглашения», — гласит документ.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве в сфере безопасности.

Согласно документу, формализуется военное и невоенное сотрудничество в поддержку безопасности Украины, которое станет долговременным. Также, при вторжении какого-либо государства на украинскую территорию, Киев в кратчайшие сроки получит современное вооружение для немедленного отражения агрессии на любых направлениях. При этом не уточняется, какую роль в конфликте выполняет Великобритания.

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Журналист Хинкл назвал выходом за рамки допустимого удары США по Йемену
12 января 2024, 18:57

Фото: istockphoto.com/raksyBH

Американский политолог, ведущий программы The Dive with Jackson Hinkle Джексон Хинкл заявил, что удары по Йемену, которые санкционировал президент США Джо Байден, являются выходом за рамки допустимого и критикуются даже внутри страны.
Он подчеркнул, что подобные действия, кроме всего прочего, противоречат законодательству Штатов.

«Члены конгресса, такие как конгрессмен Ро Кханна из Калифорнии, уже критикуют Джо Байдена за такие действия. Даже у нас в стране это квалифицируется как нарушение, за которое полагается импичмент, это выход за рамки допустимого. Но Байден, к сожалению, воспринимает это просто как ничем не примечательный четверг», — прокомментировал в беседе с RT Хинкл.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия осуждает нелигитимные удары Соединённых Штатов по Йемену.

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#йемен
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Украина и Великобритания подписали историческое соглашение о безопасности
12 января 2024, 18:32

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве в сфере безопасности.
Согласно документу, формализуется военное и невоенное сотрудничество в поддержку безопасности Украины, которое станет долговременным. Также, при вторжении какого-либо государства на украинскую территорию, Киев в кратчайшие сроки получит современное вооружение для немедленного отражения агрессии на любых направлениях.

При этом не уточняется, какую роль в конфликте выполняет Великобритания.

Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул, что если бы Украина заключила такое соглашение после 1991 года, нынешнего конфликта с Россией не произошло бы.

Согласно документу, в текущем году Украина получит рекордную по размеру военную помошт. Она составит три миллиона долларов. В эту сумму входят несколько сотен тысяч снарядов, ракеты дальнего радиуса действий, новые беспилотники и обучение украинских военных.

Соглашение будет действовать в течение 10 лет, после чего может быть продлено.

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#сотрудничество
#безопасность
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Глава РЖД Белозёров рассказал Путину о новом пассажирском вагоне
12 января 2024, 16:31

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Глава РЖД Олег Белозёров рассказал российскому президенту Владимиру Путину о преимуществах нового пассажирского вагона габарита «Т». Информацию о встрече передаёт журналист Павел Зарубин в своём Telegram-канале.
Гендиректор РЖД сообщил, что при проектировании нового года вагона было принято решение расширить его на 30 сантиметров. Это позволило сделать длиннее полку. Теперь её размер составляет два метра, а не 1,83, как это было ранее.

Кроме того, на пять сантиметров расширится центральный проход в вагоне, что позволит получить дополнительное персональное пространство.

Белозёров подчеркнул, что пассажирские вагоны новой модификации будут введены в эксплуатацию уже в декабре этого года.

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#россия
#железная дорога
#владимир путин
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Раскрыт возможный ответ России на конфискацию её замороженных активов
Bloomberg: РФ готовится к судебной тяжбе на фоне планов Запада изъять активы
12 января 2024, 16:18

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Россия готовится помешать США и Евросоюзу изъять часть российских замороженных активов их Центральных банков на восстановление экономики и разрушенной инфраструктуры Украины. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что в российском Центробанке в настоящее время готовятся к судебной тяжбе для представления интересов государства при возможном судебном разбирательстве. Также Банк России близок к подписанию соглашения с международными юридическими компаниями.

Кроме того, издание сообщает, что российский регулятор занимается изучением иностранных законодательств, которые затрагивают эти вопросы. При этом, по результатам проведённого анализа выяснилось, что конфискация замороженных российских активов маловероятна.

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#россия
#сша
#центробанк
#экономика
#украина
#евросоюз
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Зеленский взял в заложники украинских пенсионеров, сообщил Рогов
Рогов: Зеленский шантажирует западных союзников украинскими пенсионерами
12 января 2024, 16:07

Фото: iStock/Oleg Elkov

Президент Украины Владимир Зеленский фактически взял украинских пенсионеров в заложники и шантажирует ими западных союзников. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.
Ранее Зеленский заявил, что уязвимые категории граждан Украины в первую очередь пострадают, если США задержит предоставление финансовой помощи. Он подчеркнул, что около 12 миллионов украинских пенсионеров просто вымрут, если им вовремя не выплатят пенсию.

Комментируя это заявление Рогов отметил, что Зеленский открыто шантажирует Запад пенсионерами. Он говорит о том, что, по сути, не будет кормить стариков, если США не выделят ещё одну партию средств.

Таким образом, Рогов сравнивает Зеленского с террористами, которые всегда стремятся заработать на заложниках.

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#владимир зеленский
#пенсионеры
#финансирование
#сша
#украина
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Более 1,8 млн подписей собрано в поддержку кандидатуры Путина
12 января 2024, 15:51

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Свыше 1,8 миллиона подписей было собрано в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте самовыдвиженца putin2024.ru.
Отмечается, что все 89 российских регионов доставили в центральный штаб Путина первые партии документов. Всего на данный момент более 1,8 миллиона россиян поставили свои подписи за кандидата.

Также уточняется, что подписи собирают волонтёры, Общероссийский народный фонд и представители партии «Единая Россия».

По закону, самовыдвиженец должен собрать как минимум 300 тысяч подписей из всех субъектов России. Подписи будут предоставлены в ЦИК РФ до 31 января. После этой даты в течение 10 дней будет принято решение о регистрации кандидата.

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#россия
#цик
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Имя нового главы Реутова станет известно 1 февраля
12 января 2024, 15:48

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Итоги конкурса на должность главы Реутова подведут 1 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Конкурс на должность главы стартовал 11 января. Его итоги будут подведены 1 февраля», – сказали в пресс-службе «Интерфаксу».
8 декабря глава городского округа Реутов Станислав Каторов досрочно покинул пост. Сейчас полномочия главы муниципалитета временно исполняет Филипп Науменко, который с марта 2017 года занимал должность заместителя главы администрации Балашихи.

По закону главу городского округа в Подмосковье избирает Совет депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

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#московская область
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Политолог Марков: США заставят Европу вкладываться в Украину
12 января 2024, 15:30

Фото: istockphoto.com/Photoboyko

Политолог Сергей Марков высказал мнение о том, что теперь США заставят Европу вкладываться в помощь Киеву.
«Теперь Вашингтон будет принуждать страны Европы впрягаться по поводу ситуации на Украине, так как свою часть миссии он выполнил. Теперь настало время европейских держав продолжить дело американцев», — предположил в беседе с «Вечерней Москвой» Марков.

Ранее специальный корреспондент RT Александр Пискунов рассказал о том, как российские артиллеристы Восточного военного округа из Приморья атакуют ВСУ на Марьинском направлении.

«Сейчас мы работаем по живой силе. Техники мало у них, в основном они кидают пехоту на убой», — приводит RT сообщения военнослужащих.

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#европа
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