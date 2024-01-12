Германия ни разу не проверяла, остаётся ли поставленное ВСУ вооружение на Украине

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Федеральное правительство Германии ни разу не проверяло местоположение поставленного на Украину вооружения. Об этом пишет немецкое издание Spiegel.
Ранее премьер-министр Баварии, председатель оппозиционной немецкой партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер призвал остановить Россию с помощью немецкого оружия. Для этого он предложил поставить Украине ракеты Taurus, которые помогут избежать победы России.
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