Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине на 500 миллионов евро

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О новом пакете военной помощи Украине в рамках встречи рабочей группы на авиабазе «Рамштайн» заявил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет РИА Новости.
Во вторник 19 марта на американской авиабазе «Рамштайн» прошла встреча контактной группы по поддержке Украины, на которой с заявлениями выступил Глава Минобороны ФРГ Писториус.
Новый пакет помощи включает в себя также 10 тыс. боеприпасов из резервов Бундесвера. Поставки вооружения начнутся уже с будущего лета и будут поэтапными.
Ранее сообщалось, что ФРГ заложила в бюджет на текущий год 7 миллиардов евро в качестве средств, которые будут направлены в помощь Украине.
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«Мы подготовили очередной пакет помощи к этой встрече в Рамштайне на сумму в примерно полмиллиарда евро», — сказал министр.
Ранее сообщалось, что ФРГ заложила в бюджет на текущий год 7 миллиардов евро в качестве средств, которые будут направлены в помощь Украине.
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Мария Федоровцева