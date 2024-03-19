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Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине на 500 миллионов евро

Министр Писториус: Германия предоставит новый пакет помощи Украине на €500 млн
19 марта 2024, 16:49
Фото: iStock/andriano_cz

Фото: iStock/andriano_cz

О новом пакете военной помощи Украине в рамках встречи рабочей группы на авиабазе «Рамштайн» заявил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет РИА Новости.
Во вторник 19 марта на американской авиабазе «Рамштайн» прошла встреча контактной группы по поддержке Украины, на которой с заявлениями выступил Глава Минобороны ФРГ Писториус.

«Мы подготовили очередной пакет помощи к этой встрече в Рамштайне на сумму в примерно полмиллиарда евро», — сказал министр.

Новый пакет помощи включает в себя также 10 тыс. боеприпасов из резервов Бундесвера. Поставки вооружения начнутся уже с будущего лета и будут поэтапными.

Ранее сообщалось, что ФРГ заложила в бюджет на текущий год 7 миллиардов евро в качестве средств, которые будут направлены в помощь Украине.

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#германия
#украина
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Президент Сербии Вучич поздравил Путина с победой на выборах
19 марта 2024, 18:17

Фото: сайт Кремля

Президент Сербии Александр Вучич вручил послу России поздравления с победой Владимира Путина на выборах. Об этом сообщает РИА Новости.
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#победа
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Карла III впервые заметили на публике после слухов о его смерти
Карла III заметили выходящим из Виндзорского замка после слухов о его смерти
19 марта 2024, 18:12

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Короля Великобритании Карла III впервые заметили на публике после слухов о его смерти. Соответствующие фотографии опубликовало онлайн-издание Daily Mail.
Отмечается, что снимки были сделаны утром 19 марта. Короля сфотографировали через стекло автомобиля. Он выходил из Виндзорского замка, затем сел в машину и выехал в лондонскую резиденцию королевской семьи Кларенс-хаус.

Ранее в российских Telegram-каналах распространились слухи о смерти короля из-за онкологического заболевания. Тогда агентство ТАСС направило запрос в Букингемский дворец, где ему ответили, что «король продолжает исполнять рабочие обязанности и заниматься частными делами».

26 января 75-летнему Карлу III сделали операцию из-за увеличившейся простаты. Во время этой процедуры у него обнаружили рак, о чём широкая публика узнала в начале февраля. В настоящее время король проходит курс лечения.

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#рак
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Политолог Атаев допустил вторую карабахскую войну из-за Пашиняна
19 марта 2024, 17:43

Фото: istockphoto.com/ffikretow

Политолог Артур Атаев высказал мнение о том, что из-за политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна между армянской и азербайджанской сторонами может обострится ситуация и повторится сценария второй карабахской войны.
«Заявление Пашиняна на фоне предполагаемого выхода из ОДКБ, ослабления российского экономического присутствия в регионе ослабляют армянский политический социум, армянскую политическую доктрину. Азербайджан может воспользоваться этим, и всё может произойти по тому сценарию, который был реализован в рамках второй армяно-азербайджанской войны», — добавил в беседе с «Известиями» Атаев.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщало, что Армения обстреляла позиции азербайджанской армии вблизи населённого пункта Йеллиджа. Отмечалось, что ВС Армении произвели обстрел стрелковым оружием.

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#рф
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Начальник штаба ВС Франции: армия готовится к участию в самых жестких конфликтах
19 марта 2024, 17:38

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Французская армия готовится к участию «в самых жестких» конфликтах. Об этом сообщил начальник штаба cухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль в беседе с корреспондентом газеты Монд.
Шилль отметил, что армия Франции готова при любом развитии международной ситуации. По его мнению, задача заключается в том, чтобы «сила, продемонстрированная нашими войсками, изменила тенденции», а также, чтобы не произошло нападение на Францию.

Начальник штаба подчеркнул, что страна опирается на свой ядерный арсенал и солдат с ​армией союзников.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Франция все больше вовлекается в конфликт на Украине. Песков отметил, факт того, что Россия противник для Франции, является очевидным.

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#франция
#нападение
#конфликт
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#солдат
#военные
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Генпрокуратура ФРГ обвинила офицера Бундесвера в шпионаже в пользу России
19 марта 2024, 17:23

Фото: iStock/arsenisspyros

Генеральная прокуратура Германии предъявила обвинения офицеру Бундесвера, исходя из которых ему придется ответить за шпионаж в пользу России и разглашение служебной тайны. Об этом говорится в заявлении ведомства.
Военнослужащий Томас Х ранее работал в подведомственном Министерству обороны Германии учреждении, занимающемся закупками вооружений. В августе прошлого года он был задержан по подозрению о передаче сведений, несущих в себе гостайну, сотрудникам российских спецслужб.

В Генпрокуратуре выяснили, что офицер Бундесвера «неоднократно» обращался в российские консульство и посольство с предложением сотрудничать.

Ранее сообщалось, что 1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров о ракетных атаках на Крымский мост. Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал причиной данного инцидента подключение к разговору шпиона из российской разведки, который мог сотрудничать с обвиняемым.

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#германия
#фрг
#генпрокуратура
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Никто, включая НАТО, не может давать Грузии поручения, заявил премьер
Премьер Кобахидзе: ни один друг или партнер не может давать поручения Грузии
19 марта 2024, 17:20

Фото: iStock/Denis Kabanov

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя информацию о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Тбилиси мог дать поручения относительно проведения предстоящих осенью выборов, заявил, что Грузии никто не может давать поручения. Об этом Кобахидзе сообщил журналистам.
Премьер-министр подчеркнул, что Грузия — это независимая страна, которой никто не может давать поручений «в том числе ни один друг и ни один партнер». Кобахидзе добавил, что государство действует не согласно задачам, а в соответствии с собственными интересами.

Политик заключил, что правительство Грузии делает все необходимое, чтобы провести в стране свободные и честные выборы.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл 18 марта в Тбилиси. Столтенберга в аэропорту встретили министр иностранных дел Илья Дарчиашвили и посол Грузии в НАТО Виктор Долидзе.

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#выборы
#правительство
#грузия
#посол
#министр
#государство
#нато
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Рамзан Кадыров поздравил Путина с переизбранием
19 марта 2024, 17:02

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе телефонного разговора поздравил Путина с победой на президентских выборах в России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Кадыров пожелал главе государства неиссякаемого запаса жизненных сил и энергии на госслужбе, а также заверил в поддержке его «великого курса во благо будущего» нашей Родины.

«Я от имени всего чеченского народа поздравил Владимира Владимировича Путина с убедительной победой на выборах», — написал он в Telegram.

Путин в свою очередь выразил главе Чеченской республики поздравления в связи с наступившим священным месяцем Рамадан, а также поблагодарил чеченский народ за поддержку.

Ранее сообщалось, что Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил Путина с переизбранием. По мнению северокорейского лидера, россияне на выборах показали свою волю к укреплению единства и построению сильного государства. Об этом он написал в поздравительном послании.

Итоги президентских выборов были озвучены в понедельник, 18 марта. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов избирателей.

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#рамзан кадыров
#чечня
#владимир путин
#выборы
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Политолог Перла: «Вся левобережная Украина — это исторически часть России»
19 марта 2024, 16:49

Фото: istockphoto.com/macky_ch

Политический обозреватель Андрей Перла высказал мнение о том, как мог бы разрешится конфликт на Украине, отметив, что часть украинского государства, по справедливости, должна вернуться в Россию.
«Я считаю, что Одесса — русский город. И Киев — русский город. Вся левобережная Украина — это исторически часть России. Если бы то, что называется Украиной в русской традиции, вошло бы в состав нашей страны, то был бы реализован наиболее правильный и справедливый вариант распределения территорий», — приводит «Царьград» слова Перлы.

Также он выразил уверенность в том, что большая часть россиян поддерживает нынешний курс президента России Владимира Путина.

Ранее морпех с позывным Струна объяснил высокую поддержку Владимира Путина на выборах президента России со стороны граждан в новых регионах страны тем, что люди, ожидающие помощи России, получили её.

«Те, кто нуждается в нашей помощи, и кто, несомненно, заявит об этом, — мы придём», — прокомментировал в интервью с RT морпех.

А Герой России лётчик-космонавт Фёдор Юрчихин выразил уверенность в будущем России в связи с победой на выборах президента страны Владимира Путина.

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#украина
#страны
#россия
#политика
#владимир путин
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В Германии опять заявили, что не намерены отправлять войска на Украину
Писториус: Германия не намерена отправлять свои войска на Украину
19 марта 2024, 16:48

Фото: iStock/bluejayphoto

Министр обороны Германии Борис Писториус ещё раз заявил, что ФРГ не отправит свою армию для защиты Украины в конфликте с Россией. Об этом он сообщил в рамках пресс-конференции.
«Канцлер несколько раз подчеркивал, что никаких сапог на земле в Украине не будет, и на данный момент нам нечего добавить», — заявил Писториус.

Писториус при этом заявил о новом пакете военной помощи Украине в рамках встречи рабочей группы на авиабазе «Рамштайн» на сумму в примерно полмиллиарда евро. Он включает в себя также 10 тыс. боеприпасов из резервов Бундесвера. Поставки вооружения начнутся уже с будущего лета и будут поэтапными.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что Германия не будет отправлять своих солдат воевать на Украину.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны обсуждали отправку западных войск на Украину, однако, консенсуса так и не достигли. При этом, он отметил, что исключать возможной отправки войск НАТО и ЕС в зону СВО в будущем нельзя.


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#мост
#политика
#германия
#ракеты
#украина
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