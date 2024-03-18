Польша и Германия создадут совместную боевую группу быстрого реагирования

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Командование бундесвера и Войска польского намерены создать совместную боевую группу быстрого реагирования в количестве пяти тысяч человек. Это планируется сделать в июле текущего года.
Польский министр обороны также считает, что Европе следует увеличить производственные мощности, особенно в сфере военной промышленности.
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