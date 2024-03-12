Германия решила привести в состояние боевой готовности все имеющиеся ракеты Taurus

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Германия решила модернизировать и привести в состояние готовности все имеющиеся в запасе крылатые ракеты Taurus. Об этом пишет издание Die Welt.
При этом, несмотря на такое количество, лишь половина из них считается готовой к использованию. Все они последний раз модернизировались в 2018 году, но для остальных срок действия сертификата уже истёк.
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Анастасия Чинкова