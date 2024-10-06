Германия одобрила поставку оружия Турции на сотни миллионов евро

Германия одобрила поставку в Турцию оружия для ВМС общей стоимостью в 336 млн евро. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на списки министерства экономики. Отмечается, что указанная сумма — лишь приблизительная, так как в полученном журналистами документе не указаны финансовые рамки сделки.