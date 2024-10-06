Германия одобрила поставку оружия Турции на сотни миллионов евро

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Германия одобрила поставку в Турцию оружия для ВМС общей стоимостью в 336 млн евро. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на списки министерства экономики. Отмечается, что указанная сумма — лишь приблизительная, так как в полученном журналистами документе не указаны финансовые рамки сделки.
«Федеральный совет безопасности, который собирается тайно, недавно дал зеленый свет на поставку немецкого оружия на сумму в несколько сотен миллионов евро партнеру по НАТО Турции», — пишут в статье.По данным издания, поставка включает в себя 100 управляемых ракетах для корабельной ПВО, 28 торпед SeaHake, а также множество комплектующих для улучшения турецких подводных лодок типа U209 и компоненты двигателей для корветов и фрегатов.
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