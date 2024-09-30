Кабмин ФРГ заявил, что мнение Бербок о поставке ракет Киеву ничего не решает

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Мнение главы МИД Германии Анналены Бербок никак не изменит отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца поставлять Киеву ракеты Taurus. Об этом заявил официального представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт.
«Федеральный канцлер уже давно занял четкую позицию по этому вопросу, и она остается в силе», — пояснил он.Таким образом Хебештрайт прокомментировал слова Бербок о том, что она одобряет поставку для ВСУ ракет дальнего действия и их применение по всей территории России. Он добавил, что ее высказывание никак не повлияет на действующий отказ правительства.
Официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер, в свою очередь, объяснил, что для принятия такого решения потребовался бы полный консенсус правительства Германии.
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