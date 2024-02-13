Президент Украины Владимир Зеленский собирается посетить столицы ЕС в связи с Мюнхенской конференцией по безопасности, которая состоится на этой неделе. Как сообщает агентство Bloomberg, речь как минимум может идти о Париже и Берлине, однако пока официального подтверждения этой информации нет.
«Ожидается, что украинский лидер примет участие в ежегодной конференции в Мюнхене, которая пройдет с четверга по воскресенье (с 15 по 18 февраля)», — отметили высокопоставленные собеседники агентства. Один из них отметил, что в ходе визитов Зеленский, скорее всего, будет настаивать на переговорах о гарантиях безопасности.
При этом, по информации инсайдеров, также обсуждаются и встречи президента Украины в Лондоне, хотя команда Зеленского в первую очередь на тех странах, которые еще не подписали с киевским режимом соглашения о гарантиях безопасности.
Ранее сообщалось, что заключенный в середине января договор в области безопасности между Украиной и Великобританией только приблизил неминуемый крах Киева. Автор Ева Оттенберг отмечает, что такой поступок со стороны Великобритании отдалил момент начала мирных переговоров по урегулированию противостояния.
Напомним, гарантии безопасности для украинской стороны могут быть оформлены в качестве двусторонних соглашений с Францией, Германией, США и другими государствами. Однако далеко не все страны готовы оказывать Киеву регулярную финансовую поддержку.
Германия и Украина рассматривают возможность заключения договора о двусторонних гарантиях в сфере безопасности. Договор может быть подписан 16 февраля в рамках предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отметила, что проект соглашения уже разработан.
Читайте также:
FAZ: ФРГ и Украина могут подписать договор по гарантиям безопасности 16 февраля
Туск: Польша присоединилась к вильнюсской декларации G7 о поддержке Украины
RS: соглашение между Украиной и Британией приблизило Киев к краху
При этом, по информации инсайдеров, также обсуждаются и встречи президента Украины в Лондоне, хотя команда Зеленского в первую очередь на тех странах, которые еще не подписали с киевским режимом соглашения о гарантиях безопасности.
Напомним, гарантии безопасности для украинской стороны могут быть оформлены в качестве двусторонних соглашений с Францией, Германией, США и другими государствами. Однако далеко не все страны готовы оказывать Киеву регулярную финансовую поддержку.
Германия и Украина рассматривают возможность заключения договора о двусторонних гарантиях в сфере безопасности. Договор может быть подписан 16 февраля в рамках предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отметила, что проект соглашения уже разработан.
Читайте также:
FAZ: ФРГ и Украина могут подписать договор по гарантиям безопасности 16 февраля
Туск: Польша присоединилась к вильнюсской декларации G7 о поддержке Украины
RS: соглашение между Украиной и Британией приблизило Киев к краху
Артем Путинцев