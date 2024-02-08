«Он вернулся»: Германия может остаться единственным спонсором Украины

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Во время своего визита в Соединённые Штаты канцлер ФРГ Олаф Шольц может обнаружить, что Германия останется единственным спонсором Украины, об этом пишет Politico.
«Во время визита в Вашингтон на этой неделе канцлер Германии Олаф Шольц, скорее всего, обнаружит, что Дональд Трамп уже вернулся. По крайней мере, с точки зрения американской политики в отношении худшего стратегического кошмара Европы на Украине», — прокомментировал ситуацию автор статьи.
Напомним, ранее главным союзником Киева были Соединённые Штаты Америки, однако, в декабре 2023 года Пентагон заявил, что может отправить ВСУ последний транш военной помощи. 8 февраля стало известно, что американский Сенат отклонил законопроект, в котором предлагалось выделить на помощь Киеву более 60 миллиардов долларов.
«Сбывается самый мрачный сценарий немцев», — отметили в Politico.
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Евгения Парфентьева