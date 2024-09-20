Германия отказалась предоставлять Украине «способные долететь до Москвы» ракеты

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Канцлер Германии Олаф Шольц исключил возможность передачи Украине крылатых ракет Taurus с дальностью полета около 500 км. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС.
«Хотя многие оказывают на меня давление, я не буду поставлять крылатые ракеты, которые способны долететь до Москвы», – заявил Шольц во ходе встречи с гражданами в общине Нидергерсдорф.
Политик пообещал не менять свою позицию.
Шольц также заявил, что необходимо найти мирное решение украинского конфликта.
Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ планирует встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.
9 сентября стало известно, что премьер-министр Олаф Шольц разработал собственный план по урегулированию конфликта в Украине. Сообщалось, что он хочет заключить компромиссное соглашение, которое обеспечит передачу территорий России.
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Александр Климов