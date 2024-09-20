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Германия отказалась предоставлять Украине «способные долететь до Москвы» ракеты

ТАСС: Шольц отказался от передачи Украине «способных долететь до Москвы» ракет
20 сентября 2024, 23:32
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц исключил возможность передачи Украине крылатых ракет Taurus с дальностью полета около 500 км. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС.
«Хотя многие оказывают на меня давление, я не буду поставлять крылатые ракеты, которые способны долететь до Москвы», – заявил Шольц во ходе встречи с гражданами в общине Нидергерсдорф.

Политик пообещал не менять свою позицию.



Шольц также заявил, что необходимо найти мирное решение украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ планирует встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

9 сентября стало известно, что премьер-министр Олаф Шольц разработал собственный план по урегулированию конфликта в Украине. Сообщалось, что он хочет заключить компромиссное соглашение, которое обеспечит передачу территорий России.

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#украина
#германия
#россия
#ракета
Совладелец Wildberries Бакальчук обратился к жене после освобождения
20 сентября 2024, 23:44

Фото: Телеграм-канал Владислава Бакальчука

Совладелец маркетплейса Wildberris сообщил, что находится дома и у него «все в порядке». Видеоролик опубликован в Telegram-канале бизнесмена.
«Я дома. Я в шоке. Но Правда на моей стороне. Пусть восторжествует справедливость!!!» — завил он.

Также Бакальчук приветствовал свою жену Татьяну и рассказал, что 18 сентября он прибыл в офис Wildberiies в центре Москвы «с мирными намерениями для урегулирования вопросов», связанных с выплатами сотрудникам и подрядчикам "ВБ-Development", аудита так называемого „слияния“». Однако затем он и его команда были обстреляны людьми».

18 сентября в офисе Wildberries (WB) в бизнес-центре «Романов Двор» в Москве раздалась стрельба — сооснователь компании Владислав Бакальчук в сопровождении охраны и бойцов ММА попытался войти туда.

Татьяна Бакальчук заявила, что в этот раз это действительно рейдерский захват, точнее «его неудачная попытка». Она призвала правоохранительные органы взять на контроль ситуацию и сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, которые организовали «этот беспредел». Тогда погибли два сотрудника охраны Wildberriеs.

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#суд
#стрельба
#wildberries
#москва
#компании
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В ходе удара по Ливану погибли 20 командиров Хезболлы
Axios: в ходе удара Израиля по Ливану погибли 20 командиров «Хезболлы»
20 сентября 2024, 23:08

Фото: iStock/Ruma Aktar

«Высшее командование сил "Радван", примерно 20 командиров, были убиты в ходе удара», – отметил собеседник издания.

По словам автора публикации, Израиль пришел к выводу, что для решения пограничного вопроса с Ливаном нет возможности избежать военной эскалации.

20 сентября израильские войска атаковали столицу Ливана Бейрут. Три сильных взрыва прогремели в южном пригороде Дахия. Израиль нанес удары вблизи ключевых объектов ливанской группировки «Хезболла».

Позже стало известно, что Ливан выпустил по Израилю более 150 ракет. Некоторые из них были перехвачены над северным израильским городом Цфат. В густонаселенных районах населенного пункта Галилея была объявлена воздушная тревога.

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#ливан
#израиль
#ракетный удар
#воздушная тревога
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Военные США объявили об удачном электронном запуске баллистической ракеты Minuteman III
США протестировали электронный пуск баллистической ракеты Minuteman III
20 сентября 2024, 22:23

Фото: istockphoto/aapsky

Соединенные штаты в очередной раз провели тестовый электронный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом заявляет авиабаза ВВС США Оффат в штате Небраска 20 сентября.
«Тестовый электронный пуск Minuteman III без реального запуска прошел успешно», — заявляет ВВС США.

Информацию об успешном тестировании межконтинентального оружия американские военные снабдили комментарием: «послание нашим союзникам и противникам».

«Минитмен» состоит на вооружении США с 1970 года — это единственное боеспособное семейство межконтинентальных баллистических ракет в штатах. Оружие является аналогом легкого передвижного российского «Тополь».

Реальные попытки тестировать Minuteman III с конца 2020 года ознаменовались серией неудач. Так неудачей обернулись испытания 5 мая 2021 года на базе ВВС Ванденберг, когда компьютер ракеты отменил пуск по неназванной причине. А 1 ноября 2023 года во время испытательного запуска с той же базы Ванденберг МБР Minuteman III уничтожили над Тихим океаном из-за «аномалии».

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#сша
#военные
#испытания
#ракета
#ракеты
#послание
#вооружение
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«На пенсии средств нет, а на Украину есть»: Филиппо обвинил ЕС в краже российских денег
Филиппо: Евросоюз украл деньги у России для финансирования Украины
20 сентября 2024, 21:46

Фото: istockphoto/ CatEyePerspective

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал воровством кредит ЕС Украине, который будут оплачивать деньгами от прибыли замороженных активов России. Такое заявление сделал французский политик 20 сентября в соцсети X.
«Эти средства будут оплачиваться с помощью «российских активов», что означает воровство и нарушение всех международных принципов. Продолжением будет конфискация наших активов в России и прекращение инвестиций в Европу», — спрогнозировал Филиппо.

Евросоюз выделяет очередной кредит Киеву на сумму 35 миллиардов евро. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она же отметила, что кредит будут погашать средствами замороженных на Западе российских активов.

В ответ Филиппо высказал недовольство, что власти находят деньги для Киева, а собственному населению говорят, якобы «на пенсии и больницы средств нет».

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#евросоюз
#украина
#франция
#киев
#финансирование
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Лавров предупредил партнеров Киева о серьезном вооружении России
Лавров: у России есть опасное для хозяев Киева за рубежом оружие
20 сентября 2024, 21:05

Фото: сайт Кремля

У России есть такие виды оружия, потенциальное применение которых будет иметь последствия для хозяев украинского режима за рубежом. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров 20 сентября в интервью телеканалу Sky News Arabia.
«Смею вас заверить, у нас есть вооружения, [применение] которых будет иметь серьезные последствия для хозяев украинского режима. Эти вооружения имеются. Они в состоянии полной боевой готовности», — сказал министр РФ.

Согласно военной доктрине России, страна теоретически вправе применить ядерное вооружение, в случае военной агрессии с оружием массового уничтожения против РФ или ее союзников.

Сергей Лавров отдельно подчеркнул, что Москва не хочет ядерной войны и рассчитывает на здравомыслие тех, кто «принимает решения» за рубежом.

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#сергей лавров
#вооружение
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#вооружения
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#украина
#киев
#москва
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На Украине могут произойти новые кадровые перестановки
Буданова* и Умерова могут уволить с их постов
20 сентября 2024, 21:00

Фото: istockphoto/sandsun

Глав украинских Минобороны и разведывательного управления Рустема Умерова и Кирилла Буданова* могут уволить с их постов.
Как отмечает издание «Страна.ua», разведывательное управление, возможно, возглавит Олег Иващенко, который ныне директор Службы внешней разведки республики, а Службу внешней разведки вместо Иващенко возглавит сам Умеров.

«В отставку со своих постов могут быть отправлены министр обороны Рустем Умеров и глава ГУР Кирилл Буданов», — сказано в материале.
Как сообщалось до этого, Умеров уволил замов Буданова без ведома последнего. При этом Умеров имеет право на увольнение замов руководства ГУР.

Ранее в США сделали заявление про Донбасс и Крым.

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#мир
#украина
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В США сделали заявление про Донбасс и Крым
Фриман: Украине непонятно, что Крым и Донбасс не хотят вернуться обратно
20 сентября 2024, 20:58

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Украина никак не поймет, что Донбасс и Крымский полуостров желают оставаться частью Российской Федерации. Об этом в беседе с YouTube-каналом Daniel Davis / Deep Dive высказался экс-помощник американского Минобороны Час Фриман.
«Большинство украинцев на самом деле хотят урегулирования путем переговоров, но у них нереальные цели, как, например, вернуть Крым, который населен людьми, которые не заинтересованы в том, чтобы быть частью Украины, и неоднократно давали это понять, <…> и то же самое с Донбассом», — сказал собеседник.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года в результате референдума, Донбасс — в сентябре 2022 года. Российская сторона не раз отмечала, что вопрос новых регионов страны решен окончательно и бесповоротно. Украина же уверена в нелегитимности голосований и не признает их результаты.

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#крым
#донбасс
#украина
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«Абсолютно ужасает»: Боуз напомнил Западу про российскую «Царь-бомбу»
Боуз предупредил Запад об угрозе использования российской ядерной бомбы
20 сентября 2024, 20:42

Фото: istockphoto/RomoloTavani

Ирландский журналист Чей Боуз предупредил об ужасающих последствиях глобальной ядерной войны из-за наличия у России передового оружия. Об этом аналитик написал 20 сентября на своей странице в соцсети X.
«Мысль о том, что западные политики рассматривают даже отдаленную перспективу эскалации конфликта с Россией, который, как бы маловероятно это ни было, может закончиться применением этого оружия, абсолютно ужасает», — написал Боуз.

Опасения журналист подкрепил заявлением, что Россия обладает крупнейшим и самым передовым ядерным арсеналом на планете Земля. Также Боуз напомнил про самую мощную в мире термоядерную «Царь-бомбу», которую СССР испытал еще в середине прошлого столетия.

Ранее американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что ядерная война с Россией станет победой Запада.

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#россия
#журналист
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#ядерное оружие
#конфликт
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ЦАХАЛ заявил про ликвидацию главнокомандующего «Хезболлах» Акиля
20 сентября 2024, 20:02

Фото: istockphoto/e-crow

Израильская армия заявила о ликвидации главнокомандующего группировки «Хезболлах» Ибрагима Акиля. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля.
«…Истребители ВВС нанесли удар по району Бейрута и убили Ибрагима Акила, главу оперативной группы террористической организации «Хезболла…» — уточнили там.
В ЦАХАЛе добавили, что участники радикального шиитского движения собирались под командованием Акиля ударить по мирным гражданам, совершив набег на израильские территории.

Ранее ЦАХАЛ заявил об ударе по ливанскому Бейруту, который, как уточнялось, наносился целенаправленно. По последней информации, восемь человек погибло, еще 60 пострадали.

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#цахал
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