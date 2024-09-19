Германия выделит Украине дополнительно почти 400 млн евро на военную помощь

Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН, чтобы через 20 лет провести референдум о его статусе. С такой рекомендацией он выступил на встрече YES в Киеве, сообщает украинское издание «Страна». По его словам, Россия и Украина не смогут договориться о принадлежности полуострова без его демилитаризации.