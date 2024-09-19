Германия выделит Украине дополнительно почти 400 млн евро на военную помощь

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Дополнительную сумму в размере около 400 миллионов евро выделит Германия для киевского режима на военную помощь, пишет агентство DPA, ссылаясь на письмо Минфина бюджетному комитету немецкого парламента.
Деньги, предположительно, направят на покупку дронов, средств противовоздушной обороны, а также военного снаряжения для украинских неонацистов.
По оценке немецкого Минфина, до конца текущего года потребуется еще 1,42 млрд на поддержку Украины. Это превышает предусмотренную годовым бюджетом Германии сумму на 2024 год на 397 млн. Чтобы выделить дополнительные средства, нужно одобрение Бундестага.
Представитель Минфина ФРГ Флориан Тонкар отметил, что «Украина без существенного увеличения материальной поддержки потерпит поражение».
Ранее сообщалось, что Евросоюз даст Киеву 160 млн евро на энергоинфраструктуру.
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По оценке немецкого Минфина, до конца текущего года потребуется еще 1,42 млрд на поддержку Украины. Это превышает предусмотренную годовым бюджетом Германии сумму на 2024 год на 397 млн. Чтобы выделить дополнительные средства, нужно одобрение Бундестага.
Представитель Минфина ФРГ Флориан Тонкар отметил, что «Украина без существенного увеличения материальной поддержки потерпит поражение».
Ранее сообщалось, что Евросоюз даст Киеву 160 млн евро на энергоинфраструктуру.
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Никита Кротов