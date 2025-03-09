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Раскрыт состав украинской делегации для переговоров с США

Зеленский: на переговоры с США поедут Ермак, Палиса, Сибига и Умеров
Фото: iStock/sandsun

Фото: iStock/sandsun

Владимир Зеленский объявил состав украинской делегации для переговоров с США в Саудовской Аравии. Об этом глава киевского режима написал на своей странице в соцсети X.
«Следующую неделю я начну с визита в Саудовскую Аравию. <...> Украинские дипломатические и военные представители останутся на встречу во вторник с американской командой. В состав украинской команды войдут Андрей Ермак, Андрей Сибига, Рустем Умеров и Павел Палиса», — сообщил Зеленский.

Согласно заявлению, с представителями США встретятся глава офиса Зеленского Андрей Ермак, глава МИД Украины Андрей Сибига, глава Минобороны Рустем Умеров и замглавы офиса Зеленского Павел Палиса. Американскую сторону будут представлять госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф. Встреча по урегулированию украинского конфликта должна пройти 11 марта.

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США заблокировали в G7 создание структуры против «теневого флота» РФ
Bloomberg: США заблокировали в G7 создание структуры против «теневого флота» РФ
09 марта 2025, 02:49

Фото: iStock/Dikuch

США заблокировали в G7 инициативу о создании структуры, работа которой будет направлена на борьбу с «теневым флотом» России. Об этом пишет Bloomberg.
С соответствующим предложением выступила Канада, которая в этом году председательствует в G7. Страна выступила на создание структуры, которая будет бороться с российским «теневым флотом», а еще выявлять случаи обхода наложенных на РФ санкций. Штаты наложили право вето на инициативу, а также настаивают на смягчении формулировок относительно России.

К примеру, США предложили избегать упоминания санкций против России. При этом американская сторона выступила за ужесточении формулировок касающихся Китая.

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#чиновники
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Европейские чиновники за закрытыми дверями обсуждают состояние Зеленского
The Times: в Европе чиновники тайно делятся сомнениями в состоянии Зеленского
09 марта 2025, 01:34

Фото: iStock/artJazz

Европейские чиновники в тайном формате обсуждают свои сомнения в состоянии Владимира Зеленского. Об этом пишет «The Times».
«Западные чиновники шепотом и за закрытыми дверьми высказывают сомнения в отношении украинского президента Владимира Зеленского, учитывая его личную популярность в этих государствах. Зеленский после трех лет конфликта „очень сильно истощен“, в результате чего ему „грозит опасность принятия неверных решений“», — сообщают в издании.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский высказался о попытках Зеленского сорвать мирные переговоры. По словам чиновника, таким образом глава киевского режима хочет удержать власть в своих руках.

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#европа
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Bloomberg: США добиваются смягчения формулировок относительно РФ в рамках G7
09 марта 2025, 00:00

Фото: iStock/Bet_Noire

США настаивают на смягчении формулировок в отношении России в итоговом коммюнике глав министерств иностранных дел стран «Большой семерки». Об этом пишет Bloomberg.
«В переговорах по формулированию итогового заявления по вопросам судоходства США настаивают на том, чтобы ужесточить формулировки касательно Китая. В то же время смягчая формулировки касательно России», — пишут в агентстве.

Встреча глав министерств иностранных дел стран «Большой семерки» должна пройти на следующей неделе в Канаде. Штаты предлагают смягчить риторику в отношении РФ, а также отказаться от упоминания санкций против России. При этом американская сторона настаивает на ужесточении формулировок касающихся Китая.

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Российская армия сжигает сбегающую из Курской области колонну техники ВСУ
08 марта 2025, 23:47

Фото: iStock/dr_evil

Российские военные сжигают колонну техники ВСУ, которая пытается сбежать из Курской области на фоне начавшегося наступления ВС РФ. Об этом пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Колонна техники ВСУ пытается бежать из Суджи, её сжигает армия России», — говорится в сообщении.

Напомним, что 8 марта солдаты ВС РФ начали наступление по всем участкам Курской области. Ряд бойцов ВСУ ведут переговоры о сдаче плен. Группа Аида спецназа «Ахмат» назвала начавшиеся бои «финальным сражением за Курскую область».

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Стало известно об отказе Ирана от переговоров с США по ядерной сделке
Хаменеи отказался вести переговоры по ядерной сделке из-за эгоизма США
08 марта 2025, 22:27

Фото: istockphoto/Racide

Иран не желает вести переговоры с американской стороной по ядерной сделке, поскольку Вашингтон заботится только о собственных интересах. Об этом заявил журналистам глава исламской республики аятолла Али Хаменеи. Его слова приводит телеканал SNN.
«Некоторые недобросовестные правительства ведут переговоры не для того, чтобы решить проблемы, а для того, чтобы навязать свои собственные интересы. Исламская Республика Иран, безусловно, не оправдает их ожиданий», — сказал Хаменеи.
Он добавил, что у Запада двойные стандарты, а это является «позором цивилизации».

В качестве примера, верховный лидер Ирана заметил, что нельзя признавать преступления нацистов во времена Второй мировой и при этом отрицать преступления Израиля в Газе.

Президент США Дональд Трамп писал в соцсетях в пятницу, что направил Ирану предложение о переговорах, однако постоянное представительство исламской республики при ООН проинформировало, что ничего не получало.

Ранее сообщалось, кого попросил Трамп быть посредником в переговорах с Ираном.

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