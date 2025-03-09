Раскрыт состав украинской делегации для переговоров с США

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Владимир Зеленский объявил состав украинской делегации для переговоров с США в Саудовской Аравии. Об этом глава киевского режима написал на своей странице в соцсети X.
«Следующую неделю я начну с визита в Саудовскую Аравию. <...> Украинские дипломатические и военные представители останутся на встречу во вторник с американской командой. В состав украинской команды войдут Андрей Ермак, Андрей Сибига, Рустем Умеров и Павел Палиса», — сообщил Зеленский.
Согласно заявлению, с представителями США встретятся глава офиса Зеленского Андрей Ермак, глава МИД Украины Андрей Сибига, глава Минобороны Рустем Умеров и замглавы офиса Зеленского Павел Палиса. Американскую сторону будут представлять госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф. Встреча по урегулированию украинского конфликта должна пройти 11 марта.
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