Германия отправит Украине ещё одну систему ПВО Patriot

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Минобороны Германии сообщило о поставке на Украину ещё одной системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.
Напомним, что ранее страна уже поставила Киеву две такие системы.
В ведомстве подчеркнули, что решение о дополнительных поставках вооружения было принято в связи с увеличением количества авиаударов ВС РФ по Украине.
Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и вовлекают в него страны НАТО. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые военные грузы, поступающие на Украину, будут законной целью для России. Он также отмечал, что США и НАТО уже участвуют в конфликте не только поставками, но и подготовкой военных ВСУ.
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В ведомстве подчеркнули, что решение о дополнительных поставках вооружения было принято в связи с увеличением количества авиаударов ВС РФ по Украине.
Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и вовлекают в него страны НАТО. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые военные грузы, поступающие на Украину, будут законной целью для России. Он также отмечал, что США и НАТО уже участвуют в конфликте не только поставками, но и подготовкой военных ВСУ.
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Анастасия Чинкова