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Глава НАТО Столтенберг призвал сделать военные поставки Киеву обязательными

03 апреля 2024, 14:09
Фото: РИА Новости/Алексей Вмтвицкий

Фото: РИА Новости/Алексей Вмтвицкий

Страны Североатлантического альянса должны осуществлять военные поставки Украине на обязательной, а не на добровольной основе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Во время своего выступления на встрече глав внешнеполитических ведомств стран блока в Брюсселе он сообщил, что ситуация на поле боя является для Киева очень серьёзной и сложной, поэтому Украина нуждается в срочной помощи. Глава НАТО поблагодарил партнёров по альянсу за то, что они делают для Киева, но отметил, что этого недостаточно.

Столтенберг в очередной раз заявил о наращивании Россией военной мощи, не преминув упомянуть, что она получает вооружения от Китая, Ирана и Северной Кореи. Он заявил, что Украина нуждается не просто в помощи, но в долгосрочной и предсказуемой помощи, чтобы иметь возможность планировать военные операции. Генсек НАТО также призвал Конгресс США скорее достигнуть соглашения о выделении нового транша поддержки Киеву.

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Посольство Израиля назвало число россиян в плену ХАМАС
Посол Израиля Гальперин: в плену ХАМАС находятся трое граждан России
03 апреля 2024, 14:46

Фото: iStock/e-crow

Трое людей с двойным гражданством России и Израиля остаются в плену у палестинского движения ХАМАС.
Об этом заявил посол Израиля в РФ Симона Гальперин во время брифинга 3 апреля, пишут «Известия».

Она отметила, что эти трое не включены в список из 36 заложников, которых израильские власти считают погибшими.

«С российским и израильским гражданством — три человека» — сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
Посольство Израиля утверждает, что у ХАМАС остаются в заложниках 134 человека, при этом 36 из них признаны погибшими. Согласно Гальперин, россиян среди погибших нет.

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#посольство
#рф
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Террористическая активность Украины требует повышенной готовности всех служб — Песков
Песков: Террористическая активность киевского режима требует усиления безопасности
03 апреля 2024, 12:40

Фото: Официальный сайт Кремля

Террористическая активность Киева требует от всех служб повышенной готовности и принятия мер по обеспечению безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, продолжающаяся активность в террористическом направлении со стороны киевского режима требует от всех российских служб повышенной мобилизованности, готовности и принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности. Над этим ведётся активная работа, добавил он.

Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что специалистам МВД следует работать в условиях, приближенных к военному времени. Это позволит обеспечить россиянам спокойную жизнь.

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#киев
#терроризм
#безопасность
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В ГУР сравнили Украину с пациентом, находящимся на аппарате жизнеобеспечения
Генерал Тимков: Киев остро нуждается в дополнительной помощи
03 апреля 2024, 11:59

Фото: iStock/Silent_GOS

Высокопоставленный сотрудник ГУР Минобороны Украины бригадный генерал Дмитрий Тимков заявил, что его страна похожа на пациента, который находится на аппарате жизнеобеспечения. Об этом пишет газета The Guardian.
«Мы привязаны к капельнице. У нас достаточно лекарств, чтобы остаться в живых. Но если Запад хочет, чтобы мы победили, нам нужно полное лечение. В противном случае мы падём», — заявил Тимков.

Он также подчеркнул, что в настоящее время Украина крайне нуждается в дополнительной помощи от западных стран.

Ранее стало известно, что ГУР Минобороны Украины планирует третью атаку на Крымский мост и утверждает, что разрушение его будет неизбежным.

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#запад
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Стало известно о вербовке наемников в Душанбе для войны против России
Патрушев: Украинское посольство в Душанбе вербует наемников для боевых действий против РФ
03 апреля 2024, 11:49

Фото: iStock/zabelin

Украина занимается вербовкой боевиков на постсоветском пространстве.
Об этом в ходе ежегодной встречи секретарей советов безопасности государств-членов ШОС заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

«Имеются сведения о том, что украинское посольство в Душанбе проводит вербовку, привлекая наемников, заинтересованных в присоединении к Интернациональному легиону, организованному киевскими властями для участия в боевых действиях против России», — отметил Патрушев.
Кроме того, он упомянул, что террористы, совершившие нападение в «Крокусе», а также их сообщники были задержаны при попытке прорваться к государственной границе России, где с украинской стороны готовилось место для переправы.

Патрушев озвучил информацию от властей Словакии, которые утверждают, что «киевский режим уже длительное время прикрывает боевиков ИГИЛ* на своей территории и использует их в своих интересах».

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#посольство
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#шос
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Стало известно, куда ведут следы террористов из «Крокуса»
Патрушев: следы теракта ведут к спецслужбам Киева, подконтрольным США
03 апреля 2024, 11:48

Фото: сайт Кремля

Следы теракта в «Крокус сити холле» ведут к спецслужбам Украины, которые контролируются США. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Астане на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС.
По его словам, Россию пытаются убедить в том, что террористический акт совершил не киевский режим, а сторонники афганского филиала ИГИЛ*.

«Однако намного важнее оперативно установить, кто является заказчиком и спонсором этого чудовищного преступления. Его следы ведут к украинским спецслужбам. Но всем хорошо известно, что киевский режим не является самостоятельным и полностью контролируется США», — заявил Патрушев.

Он также напомнил, что террористы, совершившие массовое убийство в «Крокусе», задержаны на пути к украинской границе, где для них было подготовлено окно для перехода.

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* Запрещенная в России террористическая организация
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#киев
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США беспокоятся, что ВС РФ атакуют французские войска, если те будут отправлены на Украину
WSJ: США опасаются атаки ВС РФ на войска Франции в случае их отправки на Украину
03 апреля 2024, 11:26

Фото: iStock/e-crow

США обеспокоены возможной атакой ВС РФ на военных Франции, если Париж всё-таки отправит войска на Украину. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников.
«Администрация Байдена (после предложения Макрона об отправке военных на Украину. — ред.) была обеспокоена тем, что Россия может атаковать любые французские войска, которые могут быть отправлены на Украину», — говорится в статье.

Уточняется что подобные действия могли напрямую втянуть Францию и другие страны Запада в конфликт на Украине.

Кроме того, автор статьи пишет, что возможное присутствие военного или гражданского персонала на Украине поднимает вопрос о том, как союзники будут реагировать, если кто-то погибнет из-за действий армии России.

Однако Макрон заверил Вашингтон, что при подобном развитии событий вмешательство не потребуется.

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#макрон
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США И ФРГ отвергли идею Макрона об отказе от «красных линий» в отношениях с РФ
03 апреля 2024, 11:12

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент Франции Эммануэль Макрон пытался убедить своего американского коллегу Джозефа Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца занять в отношении России позицию «стратегической двусмысленности», а также перестать демонстрировать Москве готовность соблюдать в двусторонних отношениях «красные линии».
Однако оба политика выступили против такой идеи, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников. По словам источников газеты, в феврале французский президент проводил телефонные переговоры со своими партнёрами, в ходе которых убеждал их, что Западу пора перестать исключать военный вариант развития событий в отношениях с Россией.

В публикации отмечается, что Байден не поддержал такую стратегию, так как она подразумевает отход от позиции, которой Белый дом придерживается с начала украинского конфликта — избегать действий, могущих спровоцировать Москву на эскалацию. Также против идеи Макрона выступил и Шольц, который высказал опасения, что это может привести к расколу в рядах НАТО и вовлечь альянс в конфликт.

Ранее французский политик Марин Ле Пен упрекнула Макрона в том, что он хочет «поиграть в военачальника», а своими агрессивными высказываниями ставит под угрозу безопасность в Европе.

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#шольц
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Патрушев: ВСУ и НАТО от бессилия на поле боя начали заниматься терроризмом
03 апреля 2024, 11:07

Фото: сайт Кремля

Войска НАТО и ВСУ ничего не могут предпринять на территории Украины, поэтому прибегают к террористическим методам. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Он заявил, что на такие меры Украина и ее западные союзники идут от собственного бессилия.

Прежде схожее мнение выразил Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, Украина уже давно встала на преступный путь и является террористическим государством. Он также указал на то, что Киев без каких-либо последствий и ответственности убивает граждан, в том числе и своей страны.

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#дмитрий медведев
#украина
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#запад
#киев
#терроризм
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В США узнали план России против Макрона
WSJ: Россия хотела представить Макрона авантюристом и виновником конфронтации
03 апреля 2024, 10:58

Фото: сайт Кремля

Москва разрабатывала план дипломатической кампании направленной против президента Франции Эммануэля Макрона, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на внутреннюю служебную записку Кремля.
Целью кампании была попытка представить его в общественном мнении как авантюриста и инициатора конфронтации между Западом и Россией.

По данным американской газеты, в документе описаны стратегии начала такой кампании, нацеленной на усиление раскола в отношении позиции французского лидера и на ослабление общественной поддержки Украины.

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