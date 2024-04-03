Глава НАТО Столтенберг призвал сделать военные поставки Киеву обязательными

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Страны Североатлантического альянса должны осуществлять военные поставки Украине на обязательной, а не на добровольной основе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг в очередной раз заявил о наращивании Россией военной мощи, не преминув упомянуть, что она получает вооружения от Китая, Ирана и Северной Кореи. Он заявил, что Украина нуждается не просто в помощи, но в долгосрочной и предсказуемой помощи, чтобы иметь возможность планировать военные операции. Генсек НАТО также призвал Конгресс США скорее достигнуть соглашения о выделении нового транша поддержки Киеву.
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Александр Бойцов