В Германии призвали начать обсуждение переговоров по Украине

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Президент бундестага Германии Бербель Бас призвала западные страны начать обсуждение мирных переговоров для урегулирования конфликта на Украине. Об этом она сообщила в эфире телеканала Das Erste.
Она подчеркнула, что нельзя всё время говорить о новых поставках оружия и вести дискуссии об армии. Необходимо начать рассматривать проведение мирных переговоров для завершения конфликта.
Однако Бас добавила, что исход конфликта будет решён исключительно между президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским, поскольку Запад не вправе навязывать свою позицию по данному вопросу.
Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил о невозможности проведения каких-либо переговоров с Москвой в настоящее время.
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Однако Бас добавила, что исход конфликта будет решён исключительно между президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским, поскольку Запад не вправе навязывать свою позицию по данному вопросу.
Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил о невозможности проведения каких-либо переговоров с Москвой в настоящее время.
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Анастасия Чинкова