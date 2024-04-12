Радио1
Главная / Новости / Политика/ В Германии призвали начать обсуждение переговоров по Украине

В Германии призвали начать обсуждение переговоров по Украине

Глава бундестага Бас: Западу нужно начать обсуждение переговоров по Украине
12 апреля 2024, 12:28
Фото: iStock/photosvit

Фото: iStock/photosvit

Президент бундестага Германии Бербель Бас призвала западные страны начать обсуждение мирных переговоров для урегулирования конфликта на Украине. Об этом она сообщила в эфире телеканала Das Erste.
Она подчеркнула, что нельзя всё время говорить о новых поставках оружия и вести дискуссии об армии. Необходимо начать рассматривать проведение мирных переговоров для завершения конфликта.

Однако Бас добавила, что исход конфликта будет решён исключительно между президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским, поскольку Запад не вправе навязывать свою позицию по данному вопросу.



Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил о невозможности проведения каких-либо переговоров с Москвой в настоящее время.

Читайте также:

RS: Киеву нужно начать переговоры с Москвой, пока на Украине не наступил крах

США призвали Киев провести мирные переговоры с Москвой

Тысячи человек в Берлине вышли на протесты за переговоры с Украиной
#германия
#украина
#переговоры
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Армия Израиля и «Моссад» утвердили планы ответа на случай атаки со стороны Ирана
12 апреля 2024, 11:59

Фото: iStock/Zeferli

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и разведка «Моссад» утвердили планы ответной атаки в случае, если Израиль подвергнется нападению со стороны Ирана. Об этом сообщает портал Ynet.
Кроме того, в последние дни ВС Израиля и ВС США усилили координацию.

В настоящее время службы безопасности готовятся к возможном реакции со стороны Ирана, исходя из того, что Тегеран не стал отказываться от своего первоначального плана ответа на удар в Дамаске, который приписывается Израилю.

Официальный представитель ЦАХАЛ Ланиэль Хагари ранее сообщил американскому телеканалу CNN, что военные нанесли удар не по консульству в Дамаске, а по зданию Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое было замаскировано под гражданскую постройку.

Читайте также:

Telegraph: Британия должна напасть на Иран в случае удара Тегерана по Израилю

ISNA: Иран выпускает девять типов ракет, способных достичь всех целей в Израиле

Иран пригрозил наказать Израиль за атаку на консульство в Дамаске
#израиль
#иран
#конфликт
#удар
#нападение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме призвали Пугачеву извиниться за свои ошибки
12 апреля 2024, 11:22

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В Госдуме призвали Аллу Пугачеву извиниться за антироссийскую позицию, пишет РИА Новости.
По словам депутата Государственной думы Сергея Соловьева, от действий певицы будет зависеть, сможет ли она снова выступать в России. Он отметил, что Пугачевой лучше признать свои ошибки и публично извиниться за свою антироссийскую позицию, критику СВО и ВС РФ.

Соловьев добавил, что, несмотря на возможные извинения, Пугачева все равно не сможет выступать в эфирах главных российских телеканалов. По его мнению, экс-Примадонне теперь доступны только сцены второго порядка. Творческую судьбу Пугачевой Соловьев охарактеризовал так: «Закат, забвение, угасание».

Ранее стало известно, что Алла Пугачева может приехать в Россию летом этого года. По словам ее знакомых, она планирует провести в стране пару дней.

Читайте также:

Продюсер Лавров рассказал, сколько Пугачева может заработать за один концерт в Германии

Стало известно, для чего Пугачёва впервые заявила о своей проукраинской позиции

«Зарабатывай, пока можешь»: Алла Пугачева высмеяла Стаса Михайлова после критики
#россия
#госдума
#алла пугачёва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В МИД РФ резко высказались о переговорах с США по стратегическим вооружениям
В МИД РФ заявили, что рассуждать с США об альтернативе ДСНВ бессмысленно
12 апреля 2024, 11:06

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что рассуждения о судьбе Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений или его замене сейчас бессмысленны. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Ермакова, Штатам не нужно строить иллюзии относительно заключения новых соглашений с Россией в области контроля над вооружениями. Глава департамента отметил, что Вашингтон не уважает российских интересов.

Дипломат подчеркнул, что американские власти отказываются предметно работать над снижением градуса напряженности между двумя государствами.

Напомним, 21 февраля прошлого года президент РФ Владимир Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. 28 февраля российский лидер подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ.

Читайте также:

Между Россией и США не осталось доверия в рамках ДСНВ, заявил Лавров

Посол Антонов заявил, что США давно нарушают «дух и букву» ДСНВ

Россия ответила на заявления США по ДСНВ
#москва
#сша
#владимир путин
#президент
#закон
#лидер
#дипломат
#рф
#антонов
#дснв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Посол Словении вызвана МИД РФ
Посла Словении вызвали в МИД из-за высылки российского дипломата
12 апреля 2024, 10:55

Фото: iStock/iDymax

Посол Словении 12 апреля вызвана в МИД России, пишет ТАСС.
Как сообщили ТАСС в дипломатическом ведомстве, посла Словении вызвали в МИД 12 апреля. Это связано с высылкой сотрудника российского посольства Любляной.

В конце марта Словения объявила сотрудника посольства России в Любляне персоной нон грата и выслала его из страны. По данным СМИ, власти страны пошли на такой шаг из-за того, что дипломат якобы «осуществлял деятельность, несовместимую с его дипломатическим статусом».

В МИД России незамедлительно отреагировали на инцидент. В ведомстве заявили, что Москва ответит Любляне на высылку российского дипломата.

Читайте также:

МИД: Россия опасается, что решение США разместить ракеты в АТР необратимо

МИД России: диалог с США по обмену заключенными ведется по закрытому каналу

МИД Швейцарии призвал подумать, как пригласить Россию на саммит по Украине
#словения
#россия
#мид рф
#посол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Это не мы»: В Киргизии постарались откреститься от прекращения обслуживания карт «Мир»
Премьер Жапаров: власти Киргизии не причастны к отказу от карт «Мир»
12 апреля 2024, 10:54

Фото: iStock/Diy13

Власти Киргизии не причастны к отказу от обслуживания карт российской платёжной системы «Мир». Такое заявление сделал премьер-министр республики Акылбек Жапаров.
По его словам, решение об отказе от карт было принято Межбанковским процессинговым центром, который управляется коммерческими банками и не относится к правительству. По всей видимости, эти банки опасались введения западных санкций, предположил политик.

Жапаров подчеркнул, что власти страны не боятся санкционных ограничений, поскольку даже при их наличии жизнь продолжается. Также он заявил об отсутствии объективных оснований для введения санкций. Он утверждает, что о блокировке карт власти узнали уже после прекращения их обслуживания.

Политик подчеркнул, что карта «Мир» была бы полезна в Киргизии, поскольку больше миллиона граждан республики сейчас трудятся в России. Все они пользовались этой платёжной системой. В качестве альтернативы Жапаров предложил открыть в стране филиал российского банка, однако в настоящее время это не реализовано.

Читайте также:

В Киргизии перестанут работать карты «Мир» из-за санкций

Отказ Киргизии от карт «Мир» вызван давлением Латвии, заявил премьер Жапаров

Песков раскрыл, почему страны начали отказываться от обслуживания карт «Мир»
#киргизия
#россия
#карта «мир»
#политика
#экономика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США предложили схему финансирования Украины за счёт России
12 апреля 2024, 10:25

Фото: iStock/Vadym Petrochenko

Штаты предложили схему помощь Украине за счёт России, пишет Financial Times (FT).
По данным издания, Украине хотят предоставить десятки миллиардов евро авансом, под залог будущих прибылей от заблокированных в западных странах российских государственных активов.

Предложение Вашингтона позволит достичь того самого компромисса по спорному вопросу, куда направить прибыль с активов — на военные или гражданские нужды, заявил источник среди европейских дипломатов.

В случае, если выручка достигнет €1 млрд, Киев сможет получить по более чем €300 млн на оборону, на реконструкцию и на обеспечение кредитов, добавил он.

При этом облигации за счет российских активов могут принести €30–40 млрд в следующие десяти лет и €50–60 млрд в течение 20 лет, подчеркнул он. Все будет зависеть от процентных ставок.

Чихайте также:

Плана «Б» нет: Украина рискует остаться без помощи США

В США допустили организацию Трампом переговоров России и Украины

Россия допускает пересмотр моратория на размещение ракет из-за планов США
#россия
#украина
#сша
#финансирование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Папе Римскому общаться с террористами?»: Захарова — о признании РПЦ террористической
12 апреля 2024, 10:05

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса признать РПЦ террористической организацией.
Ранее глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс инициировал признание РПЦ в стране террористической организацией. Он отметил, что у него как у министра внутренних дел «нет другого выхода». Ляэнеметс намерен предложить эту инициативу в суде.

«Все признаки душевного здоровья налицо. Но и с логикой беда: с кем же тогда, по его мнению, будет общаться папа Римский — с террористами?», — сказала она «Известиям».

Накануне Эстонская православная церковь заявила, что не намерена разрывать канонические связи с Русской православной церковью, поскольку исторически связана с ней.

Читайте также:

В РПЦ прокомментировали благотворительность Инстасамки, Моргенштерна* и Киркорова

РПЦ призвала россиян брать отгулы для посещения храмов

Швеция остановила господдержку РПЦ, обвинив её в угрозе нацбезопасности
#мид рф
#мария захарова
#эстония
#мвд
#рпц
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Эстонии призывают признать РПЦ террористической организацией
12 апреля 2024, 09:15

Фото: iStock/laimdota

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс инициирует признание РПЦ в стране террористической организацией, пишет ERR.
Как отмечает сам Ляэнеметс, у него как у министра внутренних дел «нет другого выхода». При этом политика чиновника показывает обратное, делая выбор в пользу планомерного русофобского курса.

Православие — вторая по популярности в Эстонии религия. Призыв Ляэнеметса ущемляет права православных русских в стране. Очевидно, что решение может дестабилизировать ситуацию в государстве.

Выходит, что приверженность национальным интересам для главы МВД Эстонии лишь пустой звук. В свою очередь, эстонская православная церковь Московского патриархата заявила, что разрывать связи с РПЦ не собирается.

Читайте также:

В РПЦ прокомментировали благотворительность Инстасамки, Моргенштерна* и Киркорова

РПЦ призвала россиян брать отгулы для посещения храмов

Швеция остановила господдержку РПЦ, обвинив её в угрозе нацбезопасности
#эстония
#рпц
#мвд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны получило новую партию истребителей Су-35С
12 апреля 2024, 08:54

Фото: iStock/Dmitry Potashkin

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны РФ новые многофункциональные истребители Су-35С, пишет РИА Новости со ссылкой на компанию.
По данным корпорации, это первая в этом году партия Су-35С, переданная Минобороны РФ. Самолёты поколения 4 прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах. Также они совершили перелет с аэродрома КнААЗ к месту несения службы.

Отмечается, что Су-35С оборудованы передовыми информационно-прицельными системами большого радиуса действия. Их бортовые комплексы могут устанавливать связь как между самолетом и наземными пунктами управления, так и между самолетами.

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации входит в Госкорпорацию Ростех.

Читайте также:

Британия направила в Румынию истребители для слежки за военными самолетами РФ

Польша подняла в воздух самолеты из-за российских истребителей

В США заявили о решении передать Израилю истребители и бомбы
#минобороны рф
#истребитель
#самолет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф