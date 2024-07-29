«Очень больно»: в ВСУ переживают, что одесситы жгут автомобили украинских военных

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Комбат морской пехоты армии Украины Артем Хрыстин пожаловался на жителей Одессы, которые поджигают автомобили бойцов ВСУ и жду прихода российских сил.
«Мне очень больно, когда я вижу все случаи, даже на сегодняшний день, когда военным в Одессе машины жгут, когда неуважение выражают к военным», — заявил Хрыстин в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону*.
По его словам, в Одессе существуют целые движения, которые ждут прихода российских сил и хотят вступить в состав России, подчеркнув, что такие люди есть не только в Одессе.
Ранее стало известно, что в Одессе задержали шестерых курьеров, их обвиняют в попытке поджога 15 внедорожников ВСУ за последние две недели. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы. Силовые структуры Украины сообщили, что задержанные являются сотрудниками сервиса доставки еды, им от 18 до 24 лет.
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Элина Позднякова