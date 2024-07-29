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«Очень больно»: в ВСУ переживают, что одесситы жгут автомобили украинских военных

Комбат ВСУ: больно, когда в Одессе жгут машины украинских военных и ждут ВС РФ
29 июля 2024, 18:12
Фото: iStock/Multipedia

Фото: iStock/Multipedia

Комбат морской пехоты армии Украины Артем Хрыстин пожаловался на жителей Одессы, которые поджигают автомобили бойцов ВСУ и жду прихода российских сил.
«Мне очень больно, когда я вижу все случаи, даже на сегодняшний день, когда военным в Одессе машины жгут, когда неуважение выражают к военным», — заявил Хрыстин в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону*.

По его словам, в Одессе существуют целые движения, которые ждут прихода российских сил и хотят вступить в состав России, подчеркнув, что такие люди есть не только в Одессе.



Ранее стало известно, что в Одессе задержали шестерых курьеров, их обвиняют в попытке поджога 15 внедорожников ВСУ за последние две недели. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы. Силовые структуры Украины сообщили, что задержанные являются сотрудниками сервиса доставки еды, им от 18 до 24 лет.

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Соскин: Украине стоит действовать по модели Финляндии в войне с СССР
29 июля 2024, 17:42

Фото: iStock/Silent_GOS

Украине стоит последовать примеру Финляндии 1940 года, когда страна заключила мир с Советским Союзом, лишившись некоторых территорий, однако сохранила себя и смогла дальше развиваться. Так считает экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, его слова передает ТАСС.
«Украине сегодня надо действовать по модели Финляндии в тяжелейшей Зимней войне с Советским Союзом (1939-1940 годы). Тогда Финляндия пошла на мир, и она выиграла от этого. Да, потеряла часть территории, но зато сохранила себя и нормально потом развивалась», — считает Соскин.

По его словам, во время Второй мировой войны Финляндию никто не оккупировал из-за нейтрального статуса. Таким образом, эксперт уверен, что Украине стоит воспользоваться подобным примером.

«Ну нет сил у нас, где их взять, эти силы?» — рассуждает он.

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#финляндия
#зеленский
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В зоне СВО начали применять новый российский беспилотник «Гербера»
Новый дрон-камикадзе «Гербера» использовался при атаке Киева
29 июля 2024, 17:32

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Вооруженные силы России начали применять новые дроны-камикадзе «Гербера» в зоне специальной военной операции (СВО). Как сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», данные беспилотники были применены при атаке Киева.

Эта разработка ОКБ им. Н. Ф. Гастелло оснащается камерой наблюдения и может выполнять как ударные задачи, так и разведывательные операции. «Гербера» используется и в качестве ложной цели, чтобы отвлечь на себя огонь вражеских средств противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что меры ВСУ по борьбе с российскими беспилотниками типа «Герань» стали малоэффективными из-за новой тактики ВС РФ. Российские военные сменили высоту полёта дронов до 1000 метров. В связи с этим ранее предпринимаемые ВСУ меры стали неэффективными.

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#военные
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Бригада ВСУ обратилась к Зеленскому и потребовала вернуть снятого командира
29 июля 2024, 17:25

Фото: iStock/Michele Ursi

Бойцы 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ записали видеообращение к Владимиру Зеленскому, в котором потребовали не увольнять своего командира Эмиля Ишкулова. Об этом пишет украинское издание «Страна».
«Почему командиры, которые пользуются бесспорным авторитетом, неугодны для высшего руководства ВСУ? Поскольку не боятся озвучивать проблемные вопросы и докладывать о реальном положении дел. И не кладут бездумно людей в ожидании орденов», — говорят украинские военные в своем видеообращении.

При этом украинский военный Telegram-канал Deep State предполагает, что Ишкулова хотят снять с должности, потому что он отказался выполнять заведомо невыполнимое задание.

Ранее 80-я десантно-штурмовая бригада ВСУ вела боевые действия под Артемовском, позднее её перебросили под Красногоровку, где за последние несколько дней наблюдается существенное продвижение российских военных.

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#военные
#город
#telegram
#всу
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В Польше сделали неожиданное заявление о Вооружённых силах России
Myśl Polska: Российские военные показывают высокий уровень подготовки на Украине
29 июля 2024, 16:49

Фото: istockphoto/zim286

Военнослужащие Вооружённых сил РФ продемонстрировали высокий уровень боевой подготовки в ходе украинского конфликта. Кроме того, русские показали себя храбрыми воинами.
Об этом пишут обозреватели польского издания Myśl Polska. В публикации отмечается, что российские войска показывают на передовой всё более высокую слаженность во взаимодействии разных частей. Авторы статьи также признают, что боевые действия ведутся российской армией в соответствии с правилами военного искусства.

В материале отмечается, что Вооружённые силы РФ последовательно проводят наступательные операции, обладая преимуществом в людских ресурсах, боевой технике и авиации, и грамотно используют это преимущество. Подразделениям ВСУ предстоят крайне тяжёлые недели, заключают авторы публикации.

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#операции
#всу
#рф
#военные
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Российский Су-35С установил мировой рекорд, сбив украинский МиГ-29 ВСУ
Су-35С поразил украинский военный самолет на расстоянии в 213 километров
29 июля 2024, 16:33

Фото: istockphoto/scaliger

Российский истребитель Су-35С установил мировой рекорд, сбив самолет МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) с расстояния более 200 километров.

«Подтверждено. Заявка летчика плюс объективный контроль, плюс подтверждение от ВСУ. МиГ-29 сбит на дальности 213 километров. Никто в мире такого повторить не может. Никто», — указали авторы Telegram-канала «Воевода вещает».

Как сообщается, украинский военный самолёт был поражён ракетой класса «воздух-воздух» Р-37М. Данная ракета считается самой дальнобойной в мире с показателем полета в 300 километров при максимальной скорости в шесть скоростей звука.

Ранее в Волгоградской области произошла авиакатастрофа с участием истребителя ВКС России Су-34. Авария произошла при выполнении планового учебно-тренировочного полёта в Серафимовичевском районе региона.

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#самолет
#рекорд
#вкс
#ракета
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Украина подтвердила свою причастность к атаке на бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали
В ГУР Украины заявили о помощи туарегам в атаке на ЧВК «Вагнер» в Мали
29 июля 2024, 16:16

Фото: iStock/Prostock-Studio

Киев предоставил туарегам необходимую информацию для атаки на бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали. Причастность к данному событию подтвердил официальный представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов. Его слова передает украинское издание «Общественное» со ссылкой на эфир украинского телемарафона.
«Повстанцы (туареги – ред.) получили необходимую информацию и не только информацию, позволившую провести успешную военную операцию», — заявил Юсов.

При этом он не стал раскрывать детали, отметив, что у этой истории будет продолжение.

Также Юсов добавил, что предложения, которые повстанцы якобы сделали украинской стороне о передаче пленных Киеву являются «чувствительной информацией».

29 июля группа «Вагнер» сделала заявление по ситуации в Мали, где с 22 по 27 июля вела серьезные бои с боевиками, в результате которых погибли бойцы ЧВК и командир штурмового отряда.

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#заявление
#вагнер
#чвк
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WP: Российские войска имеют реальный шанс окружить и освободить город Торецк
29 июля 2024, 14:45

Фото: istockphoto/zabelin

У российских войск есть реальный освободить город Торецк в Донецкой Народной Республике от подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал командир украинской 105-й бригады.
В разговоре с корреспондентом издания The Washington Post он указал, что российские военные уже сейчас используют посёлок Нью-Йорк для того, чтобы окружить Торецк и тем самым облегчить его штурм. По словам украинского офицера, взятие российскими войсками этого населённого пункта — лишь вопрос времени.

Командир ВСУ также отметил высокий функционал российских планирующих авиационных бомб. По его словам, эти бомбы обладают огромной разрушительной мощью и способны уничтожать наземные войска целыми подразделениями.

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#военные
#всу
#бомба
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ВС РФ ударом ОТРК «Искандер-М» уничтожили американскую РСЗО MLRS
29 июля 2024, 14:44

Фото: istockphoto/zabelin

Бойцы российской армии ракетным ударом уничтожили американскую РСЗО MLRS в Херсонской области. Кадры публикует Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«Расчетом ОТРК «Искандер-М» ВС РФ нанесен ракетный удар по позиции РСЗО американского производства М270А1 MLRS в районе населенного пункта Новотроицкое», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что американская универсальная пусковая установка MLRS была уничтожена. Кроме того, под ракетный удар попала машина сопровождения и порядка 15 украинских боевиков.

Ранее сообщалось, что российские бойцы взяли освободили от украинских военных село Волчье в ДНР, теперь населенный пункт находится под контролем армии России.

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#всу
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Стало известно, кто руководил провальной операцией ВСУ по угону бомбардировщика РФ
Червинский заявил, что разрешение на операцию поступило ему от Валерия Залужного
29 июля 2024, 14:32

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

Операцией по угону российского самолета и вербовки лётчика курировал лично бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Как заявил экс-офицер Сил спецопераций ВСУ Роман Червинский, разрешение на осуществление данной операции поступило ему в письменной форме. Но после того, как в конце 2022 года их часть прекратила существование, документ был уничтожен.
«Залужный дал санкцию, что согласен с проведением», — приводит слова Червинского издание «Украинская правда».

Бывший офицер спецопераций ВСУ также отметил, что от Залужного в тот период поступило еще одно письменное уведомление, которое адресовалось Службе безопасности Украины (СБУ). В нем он рекомендовал отправить сотрудника спецслужбы в рабочую группу по подготовке операции. Данный документ пытались скрыть в СБУ, утверждает Червинский.

Ранее сообщалось, что Залужный лично санкционировал провальную операцию украинских спецслужб по вербовке лётчика ВКС России и угону военного самолёта Су-34 в 2022 году. Червинского же киевские власти считают ответственным за неудачу.

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