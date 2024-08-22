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Германия планирует участие в атаке ВСУ на Курскую область

«Военная тайна»: прорыв в Курскую область входил в план ФРГ по наступлению на РФ
22 августа 2024, 06:51
Фото: istock/Michele Ursi

Фото: istock/Michele Ursi

Планы Германии по операции ВСУ в Курской области стали известны после публикации секретного документа бундесвера. Документ под названием «Оперативный план Германии на случай войны на восточном фланге НАТО» включает переброску 800 тысяч военнослужащих на восток и использование инфраструктуры для военных нужд.
«Роль Германии в плане описывается как «узловой пункт», главные задачи которого — организовать переброску сотен тысяч военных на восток и снабжение войск. Это означает, что многие улицы и дороги, а также портовая инфраструктура будет использоваться для военных целей, а не для гражданского транспорта», — говорится в материале, опубликованном немецкими СМИ.

НАТО также планирует направить в Курскую область около 40 тысяч военнослужащих литовской бригады «Железные волки», которая входит в состав бундесвера с 2018 года.



Источники из офиса президента Украины сообщают, что недавний прорыв ВСУ в Курскую область был частью разведывательной операции, связанной с немецким планом, напоминающим операцию вермахта «Цитадель». Однако российские силы успешно отразили атаки, что привело к значительным потерям среди украинских войск. Западные аналитики опасаются возможного усиления российских ударов по украинской инфраструктуре в ответ на эти действия.

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#украина
#нато
#всу
#германия
Захарова: требования Латвии к ВНЖ россиян носят русофобский характер. Как ответит Москва?
Захарова: усложнение Ригой продления ВНЖ для россиян — это правовой произвол
22 августа 2024, 06:36

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что требования Латвии к продлению вида на жительство (ВНЖ) для граждан России носят русофобский характер и нарушают международное право.
Она отметила, что усложнение процедуры, включая требование знания латышского языка и заполнение анкеты, касающейся отношения к специальной военной операции и Крыму, грубо попирает международные правовые нормы. Об этом сообщает РИА Новости.

Захарова подчеркнула, что эти требования противоречат Всеобщей декларации прав человека, Международному пакту о гражданских и политических правах, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. По её словам, Россия неоднократно поднимала этот вопрос на международных площадках, но руководство Латвии, по её мнению, продолжает игнорировать мнения России и других членов международного сообщества.

Захарова также заявила, что Москва примет жесткие меры асимметричного характера в ответ на действия Латвии, и отметила, что уже принятые экономические меры ощутимо ударили по бюджету прибалтийской страны.

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#москва
#россия
#отношения
#захарова
#латвия
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Видео с Путиным и Кораном стало вирусным
Видео с Путиным и Кораном стало популярным в Турции, Сирии и других странах
22 августа 2024, 05:00

Фото: сайт Кремля

Видео с участием президента России Владимира Путина и Кораном, опубликованное в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова, стало вирусным в социальных сетях, включая X и YouTube, в Турции, Сирии, Тунисе, Египте и Объединённых Арабских Эмиратах.
На видео, снятом в мечети пророка Исы в Грозном, Путин с почтением целует священную для мусульман книгу — Коран. Визит Путина в Чечню, его первый за 13 лет, вызвал широкий резонанс в странах с мусульманским населением, передает РИА Новости.

В турецком сегменте социальной сети X ролик попал в раздел «Популярное», и пользователи активно делятся им на других платформах, сопровождая комментариями, выражающими восхищение поступком российского лидера.

Напомним, визит Владимира Путина в Чечню состоялся 20 августа. В ходе встречи Кадыров представил российскому лидеру макет нового района Грозного, названного в честь президента. Ранее сообщалось, что Адам Кадыров сделал совместное фото с президентов Владимиром Путиным у трапа самолета.

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#путин
#коран
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Военкоры раскрыли, сколько на самом деле солдат ВСУ атаковали Брянскую область
Военкоры: Численность бойцов ВСУ, атаковавших Брянскую область, преувеличена в 10 раз
22 августа 2024, 04:40

Численность бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавших Брянскую область, была преувеличена в 10 раз. На самом деле в атаке участвовали не 200, а 20 человек.
Слухи о 200 украинских военных в диверсионно-разведывательной группе (ДРГ), пытавшейся прорваться через оборону, оказались неверными. ДРГ, состоящая из 20 солдат, 21 августа атаковала в районе пограничного поселка Забрама Климовского района Брянской области с огневой поддержкой крупнокалиберного пулемета бронемашины, сообщили в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Во время обстрела российского пограничного поста, бойцы ПУ ФСБ открыли ответный огонь.

«Боестолкновение длилось около получаса, враг понес потери, не добился успеха и откатился обратно на свою территорию», — уточнили авторы Telegram-канала.
Ранее сообщалось о нескольких попытках ВСУ атаковать Брянскую область в течение суток. Первая атака длилась полчаса и завершилась отступлением противника. Спустя почти час ВСУ вернулись с подкреплением, но вновь безуспешно.

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#город
#всу
#атака
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В США раскрыли, как Трамп может помощь в завершении конфликта на Украине
Раскин: Трамп при победе на выборах постарается прекратить конфликт на Украине
22 августа 2024, 03:45

Фото: Сайт Кремля

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о намерении прекратить конфликт на Украине в случае своей победы на выборах.
Об этом сообщил в интервью РИА Новости сопредседатель комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джейми Раскин, находящийся на общенациональном съезде Демократической партии в Чикаго.

Раскин выразил мнение, что Трамп, при победе, будет стремиться к прекращению конфликта, даже если для этого потребуются уступки России. Он отметил, что Трамп может использовать свой опыт и подходы, чтобы добиться согласия сторон и обеспечить мирное урегулирование.

Сопредседатель также упомянул, что другие республиканские фигуры, такие как сенатор Джей-Ди Вэнс, уже высказывались за сокращение помощи Украине.

«Это выражает общий тренд внутри республиканской партии», – отметил Раскин.
По мнению Раскина, Трамп пытается следовать примеру автократов, таких как Владимир Путин, Ким Чен Ын и Виктор Орбан, что вызывает обеспокоенность у его оппонентов и политических критиков.

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#сша
#киев
#трамп
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Киев меняет цели: беспрецедентная атака на Москву и возможный удар по Приднестровью
Царьград: Киев может готовиться нанести удар по Приднестровью
22 августа 2024, 01:52

В последнее время ситуация на фронте переживает значительные изменения. Эксперты предупреждают о возможном ударе Украины по Приднестровью после провала операции «Курск».
Между тем, Киев уже провел беспрецедентную двухчасовую атаку на Москву, а в сети появились тревожные сообщения о большом количестве погибших под Курском, передает «Царьград».

В ближайшее время может последовать удар по Приднестровью, считают военные эксперты. Киев активно подтягивает подразделения ВСУ в Одесскую область, в основном с легкой маневренной техникой. Вводятся ограничения на перемещение вдоль границы с Приднестровьем, что указывает на возможное подготовку к вторжению по образцу операции «Курск», сообщает издание.

По мнению экспертов, сценарий может включать действия «страйкерских» мобильных бригад ВСУ с поддержкой дронов и натовского высокоточного оружия. Формальный повод для атаки, скорее всего, будет создан искусственно, и Киеву не составит труда организовать провокацию для оправдания агрессии.

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#удар
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В Казахстане ответили на критику Лукашенко
Казахстан после критики Лукашенко призвал объективно оценивать позицию Астаны
22 августа 2024, 01:22

Фото: istock/Rainer Puster

Глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу призвал Минск объективно оценивать позицию Астаны по внешней политике после критики от главы Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба казахского МИД.
По словам Нуртлеу, Казахстан ведет сбалансированную и мирную внешнюю политику, которая соответствует Уставу ООН и главным нормам международного права.
«Наша страна твердо убеждена, что все разногласия между государствами должны решаться политико-дипломатическими средствами. В нынешних геополитических условиях выработанный главой государства внешнеполитический курс страны доказал свою эффективность. В этой связи министр призвал белорусскую сторону к необходимости объективно оценивать позицию Астаны в отношении происходящих процессов», — говорится в сообщении МИД.
Ранее Лукашенко в интервью телеканала «Россия» заявил, что некоторые страны постсоветского пространства «от России хотят что-то взять, а взамен ничего не дать», упомянув при этом Казахстан, который во время массовых беспорядков в январе 2022 года обратился за помощью к ОДКБ.

Ранее сообщалось, что недовольные армяне забросали посольство Белоруссии в Ереване несвежими овощами после слов Александра Лукашенко о том, что армяне «никому, кроме России и Белоруссии, не нужны».
Какая Франция? Какой Макрон? Завтра Макрона не будет и все забудут про эту Армению!» — сказал президент Белоруссии.
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Зеленский против Бога: РПЦЗ сравнила гонения на христиан в Украине с нацистскими режимами
РПЦЗ: УПЦ сейчас переживает самые жестокие гонения с начала христианства
22 августа 2024, 00:54

Фото: istock/AleksViking

Русская Православная Церковь Заграницей (РПЦЗ) заявила о самых серьезных гонениях на христиан на Украине со времен первых веков христианства. Об этом сообщил первый заместитель председателя Архиерейского Синода РПЦЗ митрополит Берлинский и Германский Марк (Арндт).
Митрополит Марк отметил, что действия украинского правительства напоминают гонения на христиан в ранние века.

«Это самые жестокие гонения, которые выпали на долю христиан с тех времен», — заявил он.
Напомним, что 20 августа Верховная Рада Украины приняла закон, который может привести к запрету Украинской Православной Церкви (УПЦ). Закон вступит в силу через 30 дней после публикации и предоставляет УПЦ девять месяцев для разрыва связей с Русской Православной Церковью. Законопроект был поддержан Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций.

Митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) выразил сомнение в соответствии законопроекта с конституцией Украины. В свою очередь, митрополит Марк сравнил действия украинских властей с политикой нацистской Германии, отметив, что они напоминают диктатуру.

По словам главы синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимира Легойды, принятие этого закона создаёт видимость легитимности для его применения против Церкви. Он подчеркнул, что это серьёзная трагедия для верующих, хотя выразил уверенность в выживании Церкви при любых обстоятельствах.

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#церковь
#закон
#украина
#рпц
#запрет
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#митрополит
#упц
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Гендиректора МАГАТЭ Гросси ожидают на Курской АЭС на следующей неделе
Постпред Ульянов: главу МАГАТЭ Гросси ожидают на Курской АЭС на следующей неделе
22 августа 2024, 00:36

Фото: istockphoto/LYagovy

Визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую АЭС ожидается, скорее всего, на следующей неделе. Об этом сообщил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов в своем телеграм-канале. Прибытие гендиректора организации, по его словам, ждут в начале недели, а не в конце.
«Гендиректор МАГАТЭ обозначил в публичном пространстве намерение посетить Курскую АЭС уже на следующей неделе. Подозреваю, что, скорее всего, визит состоится в начале, а не в конце следующей недели», — написал Ульянов.
Ранее постпред РФ в Вене заявлял, что эксперты МАГАТЭ, посетившие Запорожскую АЭС, опровергли фейки о причастности России к пожару на градирне атомной электростанции. Специалисты организации, по его данным, официально развенчали эту дезинформацию.

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#всу
#магатэ
#рф
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Трамп: склады с оружием в США опустели из-за поставок Украине и другим странам
22 августа 2024, 00:18

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Склады с оружием в США опустели из-за военных поставок на Украину и в другие страны. Об этом сообщил кандидат в президенты США Дональд Трамп на митинге сторонников. По его словам, у Штатов не осталось боеприпасов.
«У нас нет боеприпасов сейчас. И вы знаете, почему: мы раздали Украине и в другие места. У нас пустота на складах», — заявил Трамп.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что если для Киева снимут запрет на удары западнм оружием по России, то это якобы приблизит конфликт к миру. Он также пообещал обсудить на следующей неделе с главами МИД и министерств обороны стран Евросоюза вопросы наращивания поддержки Киева на фоне нападения ВСУ на Курскую область.

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