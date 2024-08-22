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Планы Германии по операции ВСУ в Курской области стали известны после публикации секретного документа бундесвера. Документ под названием «Оперативный план Германии на случай войны на восточном фланге НАТО» включает переброску 800 тысяч военнослужащих на восток и использование инфраструктуры для военных нужд.
«Роль Германии в плане описывается как «узловой пункт», главные задачи которого — организовать переброску сотен тысяч военных на восток и снабжение войск. Это означает, что многие улицы и дороги, а также портовая инфраструктура будет использоваться для военных целей, а не для гражданского транспорта», — говорится в материале, опубликованном немецкими СМИ.
НАТО также планирует направить в Курскую область около 40 тысяч военнослужащих литовской бригады «Железные волки», которая входит в состав бундесвера с 2018 года.
Источники из офиса президента Украины сообщают, что недавний прорыв ВСУ в Курскую область был частью разведывательной операции, связанной с немецким планом, напоминающим операцию вермахта «Цитадель». Однако российские силы успешно отразили атаки, что привело к значительным потерям среди украинских войск. Западные аналитики опасаются возможного усиления российских ударов по украинской инфраструктуре в ответ на эти действия.
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Елена Перлова