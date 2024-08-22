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Украина начала приглашать на службу отставных пилотов стран-членов НАТО, которые имеют опыт управления истребителями F-16. Сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументаль обсудили этот вопрос во время своих визитов в Киев.
Однако для того, чтобы эти пилоты могли официально участвовать в боевых действиях, им потребуется получить разрешение от правительств своих стран. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».
Ранее стало известно, что США могут передать Украине «стелс-боеприпасы» для F-16, такие как крылатые ракеты AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM), предназначенные для нанесения ударов по территории России.
Напомним, в Курской области был сбит истребитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) Су-27. Он пытался провести воздушную атаку на российский регион, сообщили в правительстве региона. Самолет был уничтожен зенитно-ракетным комплексом «Бук-М3» из расчета зенитно-ракетных войск ВС РФ.
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Ранее стало известно, что США могут передать Украине «стелс-боеприпасы» для F-16, такие как крылатые ракеты AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM), предназначенные для нанесения ударов по территории России.
Напомним, в Курской области был сбит истребитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) Су-27. Он пытался провести воздушную атаку на российский регион, сообщили в правительстве региона. Самолет был уничтожен зенитно-ракетным комплексом «Бук-М3» из расчета зенитно-ракетных войск ВС РФ.
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Елена Перлова