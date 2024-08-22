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Руцкой предложил единственное решение для ситуации в Курской области

Руцкой: блокада и массированные удары — ключ к решению проблемы ВСУ под Курском
22 августа 2024, 06:43

Бывший вице-президент России Александр Руцкой предложил решение проблемы с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области, сосредоточив внимание на необходимости блокировки украинских войск. По его мнению, плотная блокада может оказаться эффективным способом для устранения угрозы, исходящей от ВСУ.
Руцкой заявил, что «плотная и мощная блокада зашедшего на нашу территорию контингента ВСУ» является единственным способом решения проблемы в Курской и Белгородской областях. Он отметил, что такой подход поможет создать серьезные трудности для противника, особенно в вопросах поставок продовольствия и припасов.

Бывший вице-президент также предложил усиление атак на позиции противника с помощью авиации и артиллерии. По его словам, активное использование разведки для определения мест скопления украинских войск и последующие удары по этим точкам могут значительно улучшить ситуацию на фронте.



Эти предложения Руцкой озвучил в интервью Daily Storm, подчеркивая важность комплексного подхода к решению текущих военных задач.

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#интервью
#всу
Минобороны РФ сообщило о срыве переправы ВСУ через Днепр с помощью РСЗО «Град»
22 августа 2024, 07:17

Фото: istock/Victoria Kotlyarchuk

РСЗО БМ-21 «‎Град» группировки войск «‎Днепр» уничтожил скопление живой силы армии Вооруженных сил Украины в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ, пишет РИА Новости.
Сообщается, что в успешном уничтожении цели позволили убедиться кадры объективного контроля, которые были получены с БПЛА.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. Российские военные наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Ранее командир расчета БПЛА «‎Ланцет» российских десантников группировки войск «Днепр» с позывным «Рысь» заявил, что украинское командование сняло ряд подразделений Вооруженных сил Украины с херсонского направления.

В ночь на 21 августа Москва столкнулась с одной из крупнейших атак с использованием беспилотных летательных аппаратов за всю свою историю. Военэксперт Живов рассказал, что одной из целей ВСУ при атаке на Москву был Кремль. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Мародерят, убивают мирных: жители Курской области рассказали, что у них творят ВСУ
Жительница Курской области: украинцы целенаправленно бьют по мирным дронами
22 августа 2024, 06:27

Фото: istock/Dmytro Sheremeta

Жительница села Большое Солдатское в Курской области, пожелавшая остаться анонимной, сообщила что украинские боевики целенаправленно атакуют мирных жителей с помощью дронов.
Она рассказала, что одна из таких атак привела к гибели семьи — муж и жена погибли на месте после того, как беспилотник сбросил на них взрывчатку, когда они шли кормить хозяйство. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам женщины, солдаты ВСУ нередко переодеваются в форму российской армии, проникают в их поселок и занимаются мародерством, угоняя машины и забирая имущество местных жителей. Жительница также отметила, что дроны, используемые ВСУ, нацелены на людей, оставшихся в своих домах, что только усиливает страх и напряженность среди мирного населения.

«Они пошли кормить хозяйство, как вдруг появился дрон и сбросил взрывчатку прямо на них. Оба погибли мгновенно, даже не успев понять, что произошло», — поделилась она трагедией, которая потрясла всю деревню.

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ВСУ атакуют Волгоградскую область, прогремели взрывы
Shot: ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область
22 августа 2024, 06:00

Фото: Минобороны РФ

ВСУ попытались атаковать дронами город Калач-на-Дону в Волгоградской области, сообщили местные жители. Слышны звуки взрывов и работа систем ПВО.
Первые взрывы прогремели около 3:30 утра. Очевидцы из разных районов города насчитали от шести до десяти мощных хлопков. По данным Telegram-канала Shot, до начала взрывов в небе были слышны пролеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Официальная информация о происшествии пока не поступала.

Издание URA.RU направило запрос в Министерство обороны России с просьбой подтвердить или опровергнуть эти данные. На данный момент ответа от министерства не поступило.

Напомним, ранее в районе поселка Забрама Климовского района Брянской области произошла попытка вторжения украинских диверсантов. Более 200 боевиков дважды пытались войти на территорию России, но были отбиты российскими военными. В настоящее время въезд в Климовский район закрыт блок-постами.

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#бпла
#взрывы
#всу
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Украина приглашает на службу пилотов НАТО, умеющих летать на истребителях
РВ: Украина начала набор отставных пилотов НАТО для управления F-16
22 августа 2024, 05:37

Фото: istock/yucelyilmaz

Украина начала приглашать на службу отставных пилотов стран-членов НАТО, которые имеют опыт управления истребителями F-16. Сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументаль обсудили этот вопрос во время своих визитов в Киев.
Однако для того, чтобы эти пилоты могли официально участвовать в боевых действиях, им потребуется получить разрешение от правительств своих стран. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Ранее стало известно, что США могут передать Украине «стелс-боеприпасы» для F-16, такие как крылатые ракеты AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM), предназначенные для нанесения ударов по территории России.

Напомним, в Курской области был сбит истребитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) Су-27. Он пытался провести воздушную атаку на российский регион, сообщили в правительстве региона. Самолет был уничтожен зенитно-ракетным комплексом «Бук-М3» из расчета зенитно-ракетных войск ВС РФ.

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#пилоты
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ВСУ разбомбили детский сад и многоквартирный дом
В Горловке в результате обстрела ВСУ был поврежден детский сад и жилой дом
22 августа 2024, 03:30

Фото: istock/Анатолий Тушенцов

В результате обстрела, произведенного украинскими вооруженными силами (ВСУ), в Горловке был поврежден детский сад. Обстрелы затронули центральный городской район города, где один из снарядов попал рядом с ясли-садом №129. В результате взрыва частично обрушилась стена здания, а также было повреждено остекление по всему крылу.
Вахтер детского сада Раиса рассказала, что в момент взрыва находилась в десяти метрах от места попадания снаряда, но, к счастью, не пострадала, передает РИА Новости.

«Поливала цветы, когда произошел взрыв. Все вокруг потемнело. Я просто была в шоке, что не пострадала, ведь взрыв был очень близко», — поделилась она.
Кроме того, второй снаряд попал в балкон первого этажа многоквартирного дома, разрушив квартиру и выбив балконы на улицу. По словам местных жителей, остекление здания повреждено до девятого этажа, что свидетельствует о серьезных разрушениях.

«Балкон выбило, стекла на всех этажах повылетали, а квартиру полностью разрушило», — сообщил один из пострадавших жильцов Сергей.
В настоящий момент на месте происшествия работают службы экстренного реагирования и представители местной администрации.

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#бпла
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#всу
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Истребитель ВСУ был сбит, когда готовился сбросить авиабомбы на Курскую область
В Курской области сбит истребитель Су-27 ВСУ, который пытался сбросить авиабомбы
22 августа 2024, 02:55

Фото: istock/HuyNguyenSG

В Курской области был сбит истребитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) Су-27. Он пытался провести воздушную атаку на российский регион, сообщили в правительстве Курской области.
Инцидент произошел 21 августа в 18:12 по московскому времени. По данным информационных ресурсов группировки войск «Север», украинский истребитель пытался сбросить управляемые авиабомбы на частично уцелевший мост через реку Сейм в селе Карыж, передает Lenta.ru.

Самолет был уничтожен зенитно-ракетным комплексом «Бук-М3» из расчета зенитно-ракетных войск ВС РФ.

Администрация Курской области подтвердила факт уничтожения истребителя и заявила о принятии всех необходимых мер для обеспечения безопасности региона.

Ранее в Белгородской области произошел инцидент с ударом украинского дрона по легковому автомобилю, в результате которого пострадали два человека. Еще один человек обратился за медицинской помощью после предыдущей атаки.

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ВСУ атаковали российский город, есть пострадавшие
Гладков: женщина пострадала в результате обстрела ВСУ Шебекино
22 августа 2024, 02:15

Фото: istock/Gennadiy Kravchenko

В результате обстрела ВСУ города Шебекино пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, пострадавшая получила минно-взрывную и баротравму, а также осколочные ранения. Она была срочно госпитализирована в Белгород.
Кроме того, в результате обстрела был поврежден остекленный фасад одного из коммерческих объектов, а также пострадал рядом стоящий легковой автомобиль, который был поврежден осколками.

Ранее в Белгородской области произошел инцидент с ударом украинского дрона по легковому автомобилю, в результате которого пострадали два человека. Еще один человек обратился за медицинской помощью после предыдущей атаки.

Напомним, в районе поселка Забрама Климовского района Брянской области произошла попытка вторжения украинских диверсантов. Более 200 боевиков дважды пытались войти на территорию России, но были отбиты российскими военными.

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#бпла
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Угрозу атаки БПЛА объявили в Воронежской области — что там происходит
Губернатор Гусев: угрозу атаки БПЛА объявили в Воронежской области
22 августа 2024, 02:00

Фото: Минобороны РФ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил об угрозе атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Он призвал жителей сохранять спокойствие и отметил, что силы ПВО находятся наготове.
«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — сообщил Гусев в своем Telegram-канале.

Ранее о возможных атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждали жителей Курской, Воронежской и Белгородской областей. Также в Севастополе была объявлена баллистическая опасность.

Напомним, ранее в районе поселка Забрама Климовского района Брянской области произошла попытка вторжения украинских диверсантов. Более 200 боевиков дважды пытались войти на территорию России, но были отбиты российскими военными. Три боевые машины пехоты ВСУ и диверсанты были замечены близ границы около 19:10. Они были вооружены натовскими винтовками, подобными чешским Bren-2. После получаса боёв, к 19:40, противник был вынужден отступить с серьезными потерями, передает Mash.

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#всу
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Попытки ВСУ удержаться в Курской области приведут к катастрофе, заявили в США
AC: попытки ВСУ удержаться в Курской области грозят Украине катастрофой
22 августа 2024, 01:57

Фото: istock/Vladislav Stepanov

Попытки ВСУ удержаться в Курской области в нынешних условиях грозят Украине катастрофой. Об этом заявил обозреватель журнала American Conservative Айван Эланд. По его мнению, ресурсное превосходство России не сулит Киеву на этом направлении ничего хорошего.
«Попытки удержать в Курской области плацдарм, который с трех сторон окружен русскими и соединен постоянно удлиняющейся — и, следовательно, все более уязвимой — линией снабжения, опасны и могут даже привести к катастрофе», — пишет автор.
Эланд полагает, что наступление всегда приводит к большим потерям, чем оборона, и потому и без того тяжелое положение ВСУ на фронте может ухудшиться из-за перевеса военно-технического преимущества в пользу России.
«А если их кажущаяся ненадежной линия снабжения будет перерезана, украинцы могут оказаться в окружении», — указано в статье.
Ранее депутат Рады Александр Федиенко заявил, что украинские военные массово покидают боевые позиции. О самовольном уходе тысяч военнослужащих ВСУ он сообщил в своем Telegram-канале.
«К сожалению, есть тысячи военнослужащих, которые покинули воинскую часть по разным причинам» – написал Федиенко.
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