Бывший вице-президент России Александр Руцкой предложил решение проблемы с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области, сосредоточив внимание на необходимости блокировки украинских войск. По его мнению, плотная блокада может оказаться эффективным способом для устранения угрозы, исходящей от ВСУ.
Руцкой заявил, что «плотная и мощная блокада зашедшего на нашу территорию контингента ВСУ» является единственным способом решения проблемы в Курской и Белгородской областях. Он отметил, что такой подход поможет создать серьезные трудности для противника, особенно в вопросах поставок продовольствия и припасов.
Бывший вице-президент также предложил усиление атак на позиции противника с помощью авиации и артиллерии. По его словам, активное использование разведки для определения мест скопления украинских войск и последующие удары по этим точкам могут значительно улучшить ситуацию на фронте.
Эти предложения Руцкой озвучил в интервью Daily Storm, подчеркивая важность комплексного подхода к решению текущих военных задач.
Читайте также:
Мародерят, убивают мирных: жители Курской области рассказали, что у них творят ВСУ
ВСУ атакуют Волгоградскую область, прогремели взрывы
Украина приглашает на службу пилотов НАТО, умеющих летать на истребителях
Бывший вице-президент также предложил усиление атак на позиции противника с помощью авиации и артиллерии. По его словам, активное использование разведки для определения мест скопления украинских войск и последующие удары по этим точкам могут значительно улучшить ситуацию на фронте.
Эти предложения Руцкой озвучил в интервью Daily Storm, подчеркивая важность комплексного подхода к решению текущих военных задач.
Читайте также:
Мародерят, убивают мирных: жители Курской области рассказали, что у них творят ВСУ
ВСУ атакуют Волгоградскую область, прогремели взрывы
Украина приглашает на службу пилотов НАТО, умеющих летать на истребителях
Елена Перлова