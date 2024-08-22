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Жительница села Большое Солдатское в Курской области, пожелавшая остаться анонимной, сообщила что украинские боевики целенаправленно атакуют мирных жителей с помощью дронов.
Она рассказала, что одна из таких атак привела к гибели семьи — муж и жена погибли на месте после того, как беспилотник сбросил на них взрывчатку, когда они шли кормить хозяйство. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам женщины, солдаты ВСУ нередко переодеваются в форму российской армии, проникают в их поселок и занимаются мародерством, угоняя машины и забирая имущество местных жителей. Жительница также отметила, что дроны, используемые ВСУ, нацелены на людей, оставшихся в своих домах, что только усиливает страх и напряженность среди мирного населения.
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По словам женщины, солдаты ВСУ нередко переодеваются в форму российской армии, проникают в их поселок и занимаются мародерством, угоняя машины и забирая имущество местных жителей. Жительница также отметила, что дроны, используемые ВСУ, нацелены на людей, оставшихся в своих домах, что только усиливает страх и напряженность среди мирного населения.
«Они пошли кормить хозяйство, как вдруг появился дрон и сбросил взрывчатку прямо на них. Оба погибли мгновенно, даже не успев понять, что произошло», — поделилась она трагедией, которая потрясла всю деревню.
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Елена Перлова