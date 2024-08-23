Над Черным морем заметили британский самолет-разведчик

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Над Черным морем пролетел британский разведсамолет RC-135W Rivet Joint. Об этом сообщает сервис Flightradar.
Отмечается, что разведсамолет взлетел с авиабазы Уоддингтон и взял курс до черноморского побережья Румынии, после чего вошел в район выполнения полетного задания. Согласно информации источника, британское судно продолжает курсировать к востоку от города Варна и к югу от украинского города Измаил.
Напомним, западные самолеты и дроны регулярно появляются над Черным морем. По данным российского оборонного ведомства, техника проводит разведку и наводит на цели высокоточное оружие, которое западные государства передают украинским боевикам для нанесения ударов.
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Екатерина Коршунова