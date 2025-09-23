Германия подсчитала количество раненых в потенциальном конфликте РФ с НАТО

23 сентября 2025, 04:37

Фото: РИА Новости / Михаил Мордасов

В ВС Германии разрабатывают планы по обработке ежедневного потока раненых в случае начала военного конфликта между НАТО и Россией. Об этом пишет информационное агентство Reuters.





По словам источников, военно-медицинская служба должна быть значительно расширена для удовлетворения потенциальных потребностей.





«Число раненых военнослужащих в потенциальном конфликте будет зависеть от интенсивности боевых действий, в которых станут участвовать немецкие войска. Реалистично можно вести речь о цифре примерно тысяча раненых в день», — заявил в интервью изданию главврач бундесвера Ральф Хоффман.