Германия подсчитала количество раненых в потенциальном конфликте РФ с НАТО
В ВС Германии разрабатывают планы по обработке ежедневного потока раненых в случае начала военного конфликта между НАТО и Россией. Об этом пишет информационное агентство Reuters.
По словам источников, военно-медицинская служба должна быть значительно расширена для удовлетворения потенциальных потребностей.
«Число раненых военнослужащих в потенциальном конфликте будет зависеть от интенсивности боевых действий, в которых станут участвовать немецкие войска. Реалистично можно вести речь о цифре примерно тысяча раненых в день», — заявил в интервью изданию главврач бундесвера Ральф Хоффман.В конце августа канцлер ФРГ Фридрих Мерц, комментируя намерение Еврокомиссии существенно увеличить военные расходы, заявил, что Германия уже находится в конфликте с Россией. Он обвинил Москву в дестабилизации ситуации в стране и вмешательстве в дела Германии через социальные сети. Подобные обвинения Россия ранее отвергала, назвав их беспочвенными.