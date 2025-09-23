Достижения.рф

В Госдуме раскрыли планы ответа Украине после атак ВСУ на Крым

Фото: iStock/Alex Kochev

Россия не планирует наносить удары по курортным зонам Западной Украины или санаториям под Киевом в ответ на атаку ВСУ по крымскому поселку Форос. Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru».



Напомним, что 21 сентября Украина атаковала гражданские объекты в Крыму. ВСУ нанесли удар по зоне, где отсутствуют военные объекты. При этом использовались БПЛА, которые были оснащены фугасными боеприпасами. В результате погибли три человека, ещё 16 получили ранения.

Депутат пояснил, что российские войска ведут боевые действия, стремясь избежать жертв среди мирного населения. Россия не будет бить по гражданским объектам, в отличие от Украины.

«Ответим уверенным и планомерным продвижением нашей армии по всем направлениям (фронта)», — указал Журавлев.
Он также объяснил, почему Крым остается одной из приоритетных целей для Киева. Дело в том, что украинская сторона не может принять воссоединение полуострова с Россией и продолжает испытывать «фантомные боли» после утраты территории.

Журавлев добавил, что Киев намеренно завел в тупик переговорный процесс по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

«На мой взгляд, (...) добиваясь мира, общаться нужно вовсе не с Киевом, а с Вашингтоном», — признался он в диалоге с «Газетой.Ru».
Ранее сообщалось, что предварительный ущерб от атаки беспилотников ВСУ на курортный посёлок Форос в Крыму превысил 18,7 миллиона рублей.
