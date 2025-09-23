В Госдуме раскрыли планы ответа Украине после атак ВСУ на Крым

23 сентября 2025, 01:46

Депутат Журавлев: РФ не станет бить по курортам Украины после атак ВСУ на Крым

Фото: iStock/Alex Kochev

Россия не планирует наносить удары по курортным зонам Западной Украины или санаториям под Киевом в ответ на атаку ВСУ по крымскому поселку Форос. Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru».





Напомним, что 21 сентября Украина атаковала гражданские объекты в Крыму. ВСУ нанесли удар по зоне, где отсутствуют военные объекты. При этом использовались БПЛА, которые были оснащены фугасными боеприпасами. В результате погибли три человека, ещё 16 получили ранения.



Депутат пояснил, что российские войска ведут боевые действия, стремясь избежать жертв среди мирного населения. Россия не будет бить по гражданским объектам, в отличие от Украины.





«Ответим уверенным и планомерным продвижением нашей армии по всем направлениям (фронта)», — указал Журавлев.

«На мой взгляд, (...) добиваясь мира, общаться нужно вовсе не с Киевом, а с Вашингтоном», — признался он в диалоге с «Газетой.Ru».