Врачи достали из головы пострадавшего жителя Донецка чип от БПЛА

Врачи вытащили жителю Донецка из головы чип от беспилотника после атаки ВСУ
Житель Донецка Николай получил серьезные ранения после атаки ВСУ по городу. В голову мужчине попал микрочип беспилотника. Об этом РИА Новости рассказал сам пострадавший.



По словам мужчины, инцидент произошел, когда он вместе с напарниками делал стяжку на крыше строительного объекта. Дроны ВСУ напали, и три работника оказались в зоне поражения. Двое из них пострадали.

«Ранение — нога, рука и голова. Из головы (медики) достали чип беспилотника...», — пояснил Николай.
Он добавил, что после провел 15 дней на больничном, восстанавливаясь.

Ранее сообщалось, что ПВО сбила 81 украинский беспилотник над территорией России в течении последних суток.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, силы РФ продолжают отражать атаку ВСУ. На подлёте к Москве уничтожили уже двадцать дронов.

