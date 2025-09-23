Врачи достали из головы пострадавшего жителя Донецка чип от БПЛА

23 сентября 2025, 01:03

Врачи вытащили жителю Донецка из головы чип от беспилотника после атаки ВСУ

Фото: iStock/gorodenkoff

Житель Донецка Николай получил серьезные ранения после атаки ВСУ по городу. В голову мужчине попал микрочип беспилотника. Об этом РИА Новости рассказал сам пострадавший.





По словам мужчины, инцидент произошел, когда он вместе с напарниками делал стяжку на крыше строительного объекта. Дроны ВСУ напали, и три работника оказались в зоне поражения. Двое из них пострадали.





«Ранение — нога, рука и голова. Из головы (медики) достали чип беспилотника...», — пояснил Николай.