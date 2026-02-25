Тему российских активов для Украины сняли с повестки в Германии

25 февраля 2026, 18:34

Глава МИД ФРГ Вадефуль: тему российских активов для Украины сняли с повестки

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Тему использования замороженных российских активов для поддержки Украины сейчас сняли с повестки. Об этом 25 февраля заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Бельгии Максимом Прево.





Он пояснил, что в Европе уже запустили механизм кредитования Украины на сумму €90 млрд, поэтому прибегать к российским активам пока нет необходимости. При этом министр не исключил возвращения к обсуждению позже — в контексте возможного возмещения ущерба Киеву.





«Дискуссия завершена благодаря очень хорошему запасному инструментарию», — цитируют Вадефуля на YouTube-канале МИД ФРГ.