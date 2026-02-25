Тему российских активов для Украины сняли с повестки в Германии
Глава МИД ФРГ Вадефуль: тему российских активов для Украины сняли с повестки
Тему использования замороженных российских активов для поддержки Украины сейчас сняли с повестки. Об этом 25 февраля заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Бельгии Максимом Прево.
Он пояснил, что в Европе уже запустили механизм кредитования Украины на сумму €90 млрд, поэтому прибегать к российским активам пока нет необходимости. При этом министр не исключил возвращения к обсуждению позже — в контексте возможного возмещения ущерба Киеву.
«Дискуссия завершена благодаря очень хорошему запасному инструментарию», — цитируют Вадефуля на YouTube-канале МИД ФРГ.
17 февраля венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что, по его мнению, некоторые европейские лидеры вводят себя в заблуждение, рассчитывая на победу Украины в конфликте. Выступая на встрече парламентской фракции правящей партии ФИДЕС в Будапеште, политик раскритиковал линию ряда стран и выразил сомнение, что ресурсы России иссякнут раньше, чем у Киева.