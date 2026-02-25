Бербок: США пытались исключить из резолюции ООН пункт о целостности Украины
США пытались изменить формулировки антироссийской резолюции по Украине, исключив из текста положения о «справедливом мире», основанном на принципах Устава ООН. Об этом заявила Председатель 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок.
В интервью немецкому телеканалу ARD Бербок подчеркнула, что документ был кратким и фактически повторял ранее принятые решения — в частности, тезис о том, что мир может быть прочным и справедливым только при соблюдении территориальной целостности и суверенитета Украины. По её словам, американская делегация внесла правки именно в эти два пункта, предложив убрать упоминания о территориальной целостности и суверенитете.
Ранее сообщалось, что антироссийское заявление по конфликту на Украине поддержали лишь 47 из 193 государств — членов ООН. США к нему не присоединились.
