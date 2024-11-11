В Германии заявили о готовности говорить с Путиным

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Председатель Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил о своей готовности говорить с президентом России Владимиром Путиным после своего избрания. Об этом он сообщил в беседе с журналом Stern. Однако затем сразу добавил, что «не нужно питать иллюзий» и следует поставить Москве ультиматум, за нарушение которого Берлин разрешит Киеву бить немецким оружием вглубь России и начнет поставлять ВСУ крылатые ракеты Taurus.
«Если для этого будет повод и в кругу европейских и трансатлантических партнеров будет достигнуто согласие, то, само собой разумеется, да», — ответил он на вопрос о готовности созвониться с Путиным.Ранее газета The Washington Post сообщала, что Дональд Трамп созвонился с президентом России Владимиром Путиным, обсудив с ним, в том числе, украинский конфликт. Американский лидер, как утверждалось, поддержал мирную сделку, согласно которой за Россией останется «ряд территорий».
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