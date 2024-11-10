Немецкий политик Бюйюкбайрам ушёл в отставку после фото с символикой СС

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В немецкой политике продолжаются скандалы. Член Христианско-демократического союза (ХДС) Бюлент Бюйюкбайрам вынужден был подать в отставку после скандала, возникшего из-за публикации им фотографии с нацистской символикой.
Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel. В конце октября политик, который является болельщиком футбольного клуба «Гамбург», решил потроллить в социальных сетях другую команду из этого города — «Санкт-Паули». Он опубликовал фотографию, на которой была секс-кукла в футболке этого клуба и с петлёй на шее. На груди красовалась надпись: «К чёрту "Санкт-Паули"!», а на голове нарисованы две буквы S в виде символа войск СС.
После публикации фото разгорелся мощный скандал. Бюйюкбайраму стали поступать различные угрозы. Член ХДС извинился за свой поступок, назвав его глупостью и ошибкой. Он также сообщил, что уже принёс извинения клубу «Санкт-Паули», известному своей поддержкой левых, беженцев и секс-меньшинств*. Тем не менее, политику пришлось уйти в отставку.
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Александр Бойцов