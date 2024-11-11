Шольц ответил на резкий выпад Маска об «Олафе-глупце»

Олаф Шольц (фото: kremlin.ru)
Канцлер Германии Олаф Шольц иронично заявил, что ему «делает честь» резкое высказывание американского миллиардера Илона Маска про «Олафа-глупца», которым тот отреагировал на распад в ФРГ правящей коалиции. Об этом он сказал во время интервью телеканалу ARD. По его словам, ему нет интереса комментировать технологических миллиардеров.
«Это делает мне честь <…> Я не комментирую технологических миллиардеров. Он не является главой государства, даже если иногда создается впечатление, что технологические концерны влиятельнее, чем государства», — пояснил Шольц.Ранее Маск написал на своей странице в соцсети Х фразу на немецком «Olaf ist ein Narr», что можно перевести как «Олаф — глупец» или «шут», «чудак». Таким образом бизнесмен прокомментировал новость о распавшейся правящей коалиции в Германии.
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