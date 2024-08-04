Германия призвала ввести погранконтроль с Венгрией из-за упрощения въезда для россиян

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Глава МВД федеральной земли Бранденбург Михаэль Штюбген призвал ввести контроль с Венгрией на всех границах Евросоюза после решения Будапешта о включении россиян и белорусов в программу упрощённого получения долгосрочных виз. Об этом он заявил в интервью газете Bild am Sonntag.
Отмечается, что Штюбген стал первым немецким политиком, призвавшим к введению пограничного контроля с Венгрией.
Он подчеркнул, что договоры, заключённые между европейскими государствами, допускают введение погранконтроля только в исключительных случаях. Однако нельзя допустить, чтобы одно из государств ЕС практически бесконтрольно начало впускать россиян в страну.
Кроме того, о необходимых ограничениях в отношении Венгрии говорил глава крупнейшей в ЕС Европейской народной партии Манфред Вебер. В своём письме к главе Евросовета Шарлю Мишелю он призывал принять жёсткие меры, иначе такой бесконтрольный въезд россиян в Европу создаёт серьёзную угрозу безопасности.
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Он подчеркнул, что договоры, заключённые между европейскими государствами, допускают введение погранконтроля только в исключительных случаях. Однако нельзя допустить, чтобы одно из государств ЕС практически бесконтрольно начало впускать россиян в страну.
Кроме того, о необходимых ограничениях в отношении Венгрии говорил глава крупнейшей в ЕС Европейской народной партии Манфред Вебер. В своём письме к главе Евросовета Шарлю Мишелю он призывал принять жёсткие меры, иначе такой бесконтрольный въезд россиян в Европу создаёт серьёзную угрозу безопасности.
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Анастасия Чинкова