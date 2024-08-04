Германия призвала ввести погранконтроль с Венгрией из-за упрощения въезда для россиян

Глава МВД федеральной земли Бранденбург Михаэль Штюбген призвал ввести контроль с Венгрией на всех границах Евросоюза после решения Будапешта о включении россиян и белорусов в программу упрощённого получения долгосрочных виз. Об этом он заявил в интервью газете Bild am Sonntag.