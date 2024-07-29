Польша предложила Венгрии покинуть ЕС и НАТО

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Заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Теофил Бартошевский предложил Венгрии покинуть ЕС и НАТО. Об этом сообщило польское агентство Polska Agencja Prasowa.
Таким образом дипломат отреагировал на заявление премьер-министра Венгрии Орбана о том, что в случае победы республиканского кандидата в президенты США Дональда Трампа ЕС придется нести ответственность за поддержку войны в Украине.
Напомним, Венгрия является главным противником поставок оружия в Украину и блокирует любые попытки получить влияние. Глава европейской дипломатии Жозеп Борель назвал поведение Будапешта позорным и призвал к обсуждению того, «что делать с венгерским председательством в Совете ЕС в ближайшие месяцы».
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«Я не очень понимаю, почему Венгрия хочет оставаться членом организаций, которые ей так не нравятся и якобы плохо к ней относятся. Это, безусловно, антиевропейская, антиукраинская, антипольская политика Венгрии», – подчеркнул Бартошевский.
Напомним, Венгрия является главным противником поставок оружия в Украину и блокирует любые попытки получить влияние. Глава европейской дипломатии Жозеп Борель назвал поведение Будапешта позорным и призвал к обсуждению того, «что делать с венгерским председательством в Совете ЕС в ближайшие месяцы».
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Александр Климов