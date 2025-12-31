Германия разработала план действий на случай конфликта в рамках НАТО
В распоряжении журналистов оказался конфиденциальный правительственный документ, в котором изложен план действий ФРГ на случай вооружённого конфликта с участием Североатлантического альянса. Об этом пишет Politico.
Документ предусматривает пятиэтапную модель эскалации. Согласно оценке его разработчиков, в настоящий момент Германия находится на первой стадии, которая включает выявление потенциальных угроз и подготовку логистической инфраструктуры.
В рамках предполагаемого сценария Германия должна будет служить ключевой базой для размещения союзных войск, а так выступать транзитным хабом для переброски военных ресурсов.
Такая роль автоматически делает страну приоритетной целью для ударов с использованием дальнобойных систем вооружения. Основная задача документа — обеспечить слаженное взаимодействие между военными подразделениями и гражданскими структурами.
В публикации подчёркивается, что Германия взяла на себя ведущую роль в логистическом обеспечении и планировании усиления НАТО. По версии авторов материала, это обусловлено якобы нарастающей агрессией России в отношении европейских государств.
Читайте также: