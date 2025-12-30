В российский МИД вызвали временных поверенных Латвии, Литвы и Эстонии
Временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии вызвали в МИД РФ, где им выразили решительный протест из‑за введенных в этих странах правил, регламентирующих административно‑хозяйственную деятельность российских дипмиссий в Риге, Вильнюсе и Таллине.
Об этом 30 декабря сообщили на сайте российского внешнеполитического ведомства. В МИД подчеркнули, что новые требования существенно осложнят работу посольств и, по мнению российской стороны, нарушают ст. 25 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.
Также отмечается, что меры носят дискриминационный характер и, как утверждается, противоречат п. 1 ст. 47 конвенции. В министерстве добавили, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры.
