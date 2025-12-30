В российский МИД вызвали временных поверенных Латвии, Литвы и Эстонии

30 декабря 2025, 21:01

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии вызвали в МИД РФ, где им выразили решительный протест из‑за введенных в этих странах правил, регламентирующих административно‑хозяйственную деятельность российских дипмиссий в Риге, Вильнюсе и Таллине.