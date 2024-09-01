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Президент Польши отверг обвинения в сговоре с Зеленским

Дуда отверг обвинение в сговоре с Зеленским по терактам на Северных потоках
01 сентября 2024, 22:30
Фото: Istockphoto/ guteksk7

Фото: Istockphoto/ guteksk7

Президент Польши Анджей Дуда отверг заявления о своей договоренности с Зеленским по терактам на газопроводах Северные потоки. ОБ этом лидер Польши заявил в эфире телеканала Republika.
Президент Польши Анджей Дуда отверг заявления о своей договоренности с Зеленским по терактам на газопроводах Северные потоки. ОБ этом лидер Польши заявил в эфире телеканала Republika.
«Я воспринял эти заявления, в первую очередь бывшего главы немецкой разведки, как полный абсурд. В этом возможно усмотреть какую-то игру, которая ведется вместе с россиянами», – сказал Дуда.



При этом польский лидер в очередной раз упрекнул союзников из ФРГ из-за расследования подрывов на газопроводе.

Ранее Польша отказалась выдавать Германии подозреваемого в подрыве газопровода украинского инструктора по дайвингу, несмотря на ордер на арест. Позже гражданин Украины сбежал из Польши на машине украинского посольства в Варшаве.

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#фрг
#польша
#северные потоки
#германия
«Мы навлекли на себя катастрофу»: На Западе заявили о последствиях поддержки НАТО ВСУ
Дизен: НАТО приблизила катастрофу, одобрив атаку ВСУ на Курскую область – РИА
01 сентября 2024, 20:42

Фото: сайт НАТО

Поддержка НАТО атаки ВСУ на Курскую область может привести к катастрофе между альянсом и Россией. Об этом заявил 1 сентября норвежский политолог Гленн Дизен в запрещенной в РФ соцсети X.
Дизен упомянул, что вторжение на территорию России поддержал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы должны помнить, что рано или поздно ситуация изменится. Заявления о моральной праведности лишь ослепляют нас и не позволяют увидеть катастрофу, которую мы на себя навлекаем», – написал эксперт.

Европейские политики все чаще указывают на фатальное для всей Украины решение Зеленского – напасть на Курскую область. По мнению экспертов, украинский лидер, отдав этот приказ, обрек на поражение всю свою армию. О том, какую ошибку совершил их президент, открыто говорят и сами украинские политики.

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#президент
#нато
#всу
#украина
#европа
#курская область
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В ФРГ просят Берлин и Париж остановить огонь на Украине
В ФРГ призывают Берлин и Париж выступить за прекращение боев на Украине
01 сентября 2024, 19:35

Фото: iStock/photosvit

Общественная организация Германии попросила Берлин и Париж выступить за прекращение боев на Украины. Открытое письмо с призывом опубликовали в газете Berliner Zeitung по случаю 85-й годовщины начала Второй мировой войны 1 сентября 1939.
«Мы требуем сложить оружие. Мы призываем правительство ФРГ, Францию и европейских партнеров обратиться к Украине и Российской Федерации с конкретными инициативами», – написали представители общественной «Группы Новое начало».

Заявление подписали 28 человек, в числе которых ученые, политики и журналисты. В письме говорится о «ядерной пропасти», которая увеличивается с каждым днем и у конфликта может быть только мирное решение.
«Целью должно быть прекращение огня, а затем мирные переговоры без каких-либо предварительных условий», – указано в обращении.

Ранее, немецкий журналист Юлиан Репке назвал потерю Красноармейска и ДНР неизмеримой для Киева. Вместе с тем Берлин намерен поставить на Украину снайперские винтовки, беспилотные летательные аппараты и ракеты для зенитно-ракетного комплекса Patriot.

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#ученые
#оружие
#правительство
#фрг
#заявление
#днр
#германия
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Песков рассказал о жестком разговоре Путина и Байдена в 2021 году
Песков: разговор Путина и Байдена во время телемоста в 2021 году был жестким
01 сентября 2024, 17:25

Фото: сайт Кремля

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден поговорили друг с другом в достаточно жесткой манере во время телемоста в декабре 2021 года. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Представитель Кремля отметил, что это была бескомпромиссная беседа с обеих сторон. По мнению пресс-секретаря российского лидера, с американской стороны был абсолютный дефицит готовности продолжать разговор.

Уже в то время было понятно, что Вашингтон не намерен продолжать диалог, заключил Песков.

Ранее бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил за налаживание отношений с Москвой. По его словам, ладить с Россией – это хорошо. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Израиль извинился за убитого ХАМАС заложника из России
Нетаньяху извинился перед родителями убитого в Газе заложника из России
01 сентября 2024, 16:32

Автор фото: Министерство Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил родителям и извинился за погибшего российского заложника ХАМАС Александра Лобанова. Об этом официально сообщила канцелярия премьера 1 сентября.
«Премьер-министр выразил глубокую скорбь и извинился перед Оксаной и Григорием за то, что государству Израиль не удалось вернуть покойного Александра и еще пятерых похищенных живыми», – говорится в сообщении.

В канцелярии передали, что этим утром в Иерусалим вернулся из Москвы секретарь премьер-министра генерал Роман Гофман. В Москве Гофман, по данным израильских властей, обговаривал детали инцидента с заложниками. Также обсуждали трагическую гибель Александра Лубанова и других людей.
«Я хочу сказать вам, как мне жаль и попросить прощения за то, что я не смог вернуть Сашу живым», – цитирует канцелярия разговор Нетаньяху с родителями Александра.

Премьер-министр в течение дня также будет связываться с семьями других погибших.

Накануне израильские военные ЦХАЛ нашли тела шести заложников, которые были в плену палестинского ХАМАС. Погибших обнаружили в населенного пункта Рафах. Вместе с Алексеем Лобановым также погибли: Эден Йерушалми, Кармель Гат, Альмог Саруси, Ори Данино и Херша Гольдберг-Полин.

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#израиль
#военные
#гибель
#министр
#хамас
#палестина
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Рябков: Ядерная доктрина России изменится на основе эскалации Запада
Россия изменит ядерную доктрину из-за действий Запада
01 сентября 2024, 15:26

Фото: IStock/Дмитрий Ларичев

Россия изменит ядерную доктрину на основе действий Запада за последние годы а также в ходе специальной военной операцией. Об этом сообщил 1 сентября замминистра МИД РФ Сергей Рябков.
«Работа в продвинутой стадии, и есть четкая установка на то, чтобы внести коррекцию», – приводит комментарий Рябкова ТАСС.

Корректировка ядерной доктрины России также обусловлена анализом развития конфликтов в мире за последние годы, пояснил замглавы МИД. Это включает и «эскалационный курс наших западных противников» в период спецоперации.

Ранее об изменении ядерной доктрины говорил глава МИД Сергей Лавров. Министр также отмечал, что власти США знают о содержании этой доктрины. По данным Министерства, в доктрину нужно внести уточняющие пункты.

Возможность коррекции концепции использования ядерного оружия также не исключал президент России Владимир Путин

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#работа
#мид
#курс
#министр
#ядерное оружие
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МИД ответило на подготовку базы НАТО в Литве «для защиты от России»
МИД назвало провокацией военную активность НАТО у границ России
01 сентября 2024, 13:34

Фото: МИД РФ

Рост военных потенциалов и активности НАТО рядом с границами России носит провокационный характер. Об этом 1 сентября заявил МИД России, комментируя строительство военной базы в Литве для солдат бундесвера.
В министерстве отметили, что первые военные бундесвера прибыли в Польшу в апреле, а в 2025 году НАТО объявит об официальном укреплении немецкой бригады. По планам альянса, эта база должна принять первый удар России в случае нападения на страны Прибалтики.
«Мы постоянно подчеркиваем, что увеличение активности и военных потенциалов НАТО и ее стран-членов вблизи российских границ носит провокационный характер», – цитирует комментарий МИД РИА Новости.
В министерстве также добавили, что расширение враждебно настроенного к России НАТО повышает напряженность и вынуждает Москву принимать меры защиты.

Стоящаяся военная база НАТО в Литве расположена в Руднинкае – это в 20 километрах от белорусской границы. В 2027 году там планируют разместить
Четыре тысячи немецких солдат.

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#военные
#мид
#страны
#меры
#база
#нато
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Вучич заявил, что Сербия не станет «троянским конем» России в ЕС
Президент Вучич исключил, что Сербия станет «троянским конем» России в ЕС
01 сентября 2024, 10:40

Фото: сайт Кремля

Президент Сербии Александр Вучич заявил на Форуме глобальной безопасности GLOBSEC 2024, что после вступления в ЕС Сербия не будет продвигать интересы РФ в блоке. Об этом сообщает b92.net.
По его словам, он неоднократно слышал утверждения о том, что Сербия может быть «троянским конем России» в Евросоюзе. Вучич отметил, что хотя он намерен поддерживать хорошие отношения с РФ, продвигать её интересы в блоке не станет.

Уточняется, что Вучич не общался с главой российского государства Владимиром Путиным в течение двух с половиной лет. Однако президент Сербии добавил, что страна традиционно поддерживает крепкие связи с Россией, так как это исторически сложившаяся традиция между народами.
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#президент
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#политолог
#сербия
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#вучич
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В США выразили сомнения относительно версии Украины по крушению F-16
01 сентября 2024, 06:43

Фото: iStock/KuntalSaha

Два анонимных высокопоставленных американских военных чиновника допустили, что потеря Украиной истребителей F-16, переданных Западом, могла быть никак не связана с обстрелом Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщает газета The New York Times.
Источники сомневаются в официальной позиции Украины по поводу крушения F-16.

«Два высокопоставленных военных США заявили, что дружественный огонь, вероятно, не был причиной крушения F-16», – отмечает NYT.

Действующий пилот ВСУ, имя которого не разглашается, пожаловался газете на проблемы в своем подразделении. Он указал на бюрократию и устаревшие структуры.

28 августа стало известно об уничтожении первого американского истребителя F-16, поставленного ВСУ. Самолет базировался на военном аэродроме в Хмельницкой области на западе страны.

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#истребитель f-16
#сша
#украина
#всу
#обстрел
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На Западе рассказали о закономерности планов Зеленского
Журналист Мате: США вознаграждает Зеленского поддержкой за политику агрессии
01 сентября 2024, 02:16

В интервью YouTube-каналу Judging Freedom канадский журналист Аарон Мате заявил, что в планах президента Украины Владимира Зеленского есть закономерность.
По словам журналиста, Соединенные Штаты поддерживают агрессивную политику президента Зеленского. В частности, Киев начал наступление в Курской области, а президент США Джо Байден поддержал украинских чиновников, отказавшихся от дипломатии.

«Зеленский делает ставку на то, что если он вторгнется в Россию и попытается захватить часть территории, то это убедит его покровителей в Вашингтоне вознаградить Киев разрешением наносить удары вглубь России с использованием американского оружия», – сообщил он.

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#джозеф байден
#сша
#украина
#курская область
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