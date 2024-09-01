Президент Польши отверг обвинения в сговоре с Зеленским

Фото: Istockphoto/ guteksk7
Президент Польши Анджей Дуда отверг заявления о своей договоренности с Зеленским по терактам на газопроводах Северные потоки. ОБ этом лидер Польши заявил в эфире телеканала Republika.
Президент Польши Анджей Дуда отверг заявления о своей договоренности с Зеленским по терактам на газопроводах Северные потоки. ОБ этом лидер Польши заявил в эфире телеканала Republika.
При этом польский лидер в очередной раз упрекнул союзников из ФРГ из-за расследования подрывов на газопроводе.
Ранее Польша отказалась выдавать Германии подозреваемого в подрыве газопровода украинского инструктора по дайвингу, несмотря на ордер на арест. Позже гражданин Украины сбежал из Польши на машине украинского посольства в Варшаве.
Читайте также:
«Мы навлекли на себя катастрофу»: На Западе заявили о последствиях поддержки НАТО ВСУ
Песков рассказал о жестком разговоре Путина и Байдена в 2021 году
МИД ответило на подготовку базы НАТО в Литве «для защиты от России»
«Я воспринял эти заявления, в первую очередь бывшего главы немецкой разведки, как полный абсурд. В этом возможно усмотреть какую-то игру, которая ведется вместе с россиянами», – сказал Дуда.
При этом польский лидер в очередной раз упрекнул союзников из ФРГ из-за расследования подрывов на газопроводе.
Ранее Польша отказалась выдавать Германии подозреваемого в подрыве газопровода украинского инструктора по дайвингу, несмотря на ордер на арест. Позже гражданин Украины сбежал из Польши на машине украинского посольства в Варшаве.
Читайте также:
«Мы навлекли на себя катастрофу»: На Западе заявили о последствиях поддержки НАТО ВСУ
Песков рассказал о жестком разговоре Путина и Байдена в 2021 году
МИД ответило на подготовку базы НАТО в Литве «для защиты от России»
Лия Мурадьян