Германия сотрудничает с Испанией по делу о гибели перебежчика Кузьминова

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Германия и Испания сотрудничают по делу о возможном убийстве лётчика Максима Кузьминова. Об этом в интервью Bild am Sonntag сообщила глава МВД Германии Нэнси Фэзер.
Расследование о гибели российского перебежчика ведут испанские власти, но Германия активно сотрудничает с ними по этому вопросу.
Фэзер заявила о якобы совершённом «государственном терроризме». Однако никаких аргументов в доказательство своей правоты глава немецкого МВД не привела.
Напомним, что 9 августа 2023 года капитан ВКС РФ Максим Кузьминов угнал военный вертолёт Ми-8, чтобы передать его ВСУ. Эта операция, получившая название «Синица», разрабатывалась Украиной.
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Фэзер заявила о якобы совершённом «государственном терроризме». Однако никаких аргументов в доказательство своей правоты глава немецкого МВД не привела.
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Анастасия Чинкова