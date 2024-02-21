Убитый в Испании перебежчик Кузьминов жил скрытно и не общался с соседями

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Личность найденного мертвым в Испании мужчины, предварительно, была подделана, он жил скрытно, с соседями не общался. Об этом пишут «Известия», пообщавшиеся с полицейскими и соседями жертвы. Ранее испанская полиция официально подтвердила, что убитый — российский лётчик Максим Кузьминов, угнавший военный вертолёт на Украину.
«Его сначала приняли за болгарина, а потом — за украинца. Про этого молодого человека здесь ничего не слышали — видимо, он скрытно жил, потому что все друг друга знают», — рассказала местная жительница Анастасия.В ходе расследования стало известно, что личность жертвы может быть поддельной, заявили «Известиям» в Гражданской гвардии Испании. Других деталей правоохранители не раскрывают, ссылаясь на постановление о неразглашении информации судебного разбирательства.
Напомним, ранее стало известно, что 17 февраля в Испании обнаружили труп Максима Кузнецова. Сообщалось, что в него выстрелили 12 раз, а затем переехали на машине. Позже информацию о его смерти подтвердили в ГУР Украины.
В начале августа 2023 года Кузьминов угнал вертолёт Ми-8 из Курска и улетел на нём на Украину. Бывшие в составе экипажа 28-летний бортовой механик Никита Кирьянов и лётчик-штурман Хушбахт Турсунов ничего не знали о планах предателя. Они отказались сдаваться, после чего их расстреляли сотрудники Главного управления разведки Украины.
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