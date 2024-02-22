Перебежчик Кузьминов въехал в Испанию по документам погибшего ополченца ДНР

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Лётчик-предатель Максим Кузьминов въехал в Испанию по чужим документам. У него был паспорт 33-летнего Игоря Шевченко — ополченца из ДНР, погибшего ещё в 2014 году.
Украинский паспорт был выдан перебежчику 22 сентября 2023 года, сообщает телеграм-канал Mash. Новую жизнь после дезертирства и фактически убийства боевых товарищей он пытался начать, выдавая себя за беженца из Донецка. Таким образом, разъяснилась путаница с возрастом, возникшая после первых публикаций: по фейковым документам Кузьминову было 33 года.
«Новая личность» предателя не является вымышленной. По информации телеграм-канала, Игорь Щевченко родился 15 сентября 1990 года в Донецке. Он вступил в ополчение ДНР и погиб ещё в 2014 году. Скорее всего, боевики забрали у убитого документы и передали в ГУР (Главное управление разведки), чтобы потом использовать. Вот они и пригодились. Правда, в случае с Кузьминовым, ненадолго.
В Испанию Кузьминов-Шевченко въехал в октябре прошлого года, через два месяца после бегства. В настоящее время местные власти ожидают результатов биометрической экспертизы, которые также будут направлены в Россию и на Украину. Запросы поступили властям Испании от обеих стран.
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«Новая личность» предателя не является вымышленной. По информации телеграм-канала, Игорь Щевченко родился 15 сентября 1990 года в Донецке. Он вступил в ополчение ДНР и погиб ещё в 2014 году. Скорее всего, боевики забрали у убитого документы и передали в ГУР (Главное управление разведки), чтобы потом использовать. Вот они и пригодились. Правда, в случае с Кузьминовым, ненадолго.
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Александр Бойцов