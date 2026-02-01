Германия столкнулась с критически низким уровнем запасов газа
Газовые хранилища ФРГ заполнены лишь на треть — такой низкий показатель наблюдается впервые с 2022 года, когда прекратились поставки ресурса из России. Об этом пишет газета Bild.
На выходных запасы газа в Германии опустились ниже 34 %. Последний сопоставимый уровень наполненности хранилищ отмечался в кризисном 2022 году на фоне прекращения поставок из России в связи с конфликтом на Украине.
Резкий рост потребления газа обусловлен продолжительной холодной зимой, которая сопровождается обильными снегопадами. Наибольший рост потребления ресурса произошёл в Берлине из-за обильных снегопадов и гололёда.
Чтобы избежать дефицита топлива к зиме 2027 года, Германии потребуется существенно нарастить объёмы закачки газа. По оценкам экспертов, показатель должен вырасти на 50 % по сравнению с прошлогодними значениями.