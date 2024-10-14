Германия утратила веру в победу Украины

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В Министерстве обороны ФРГ перестали верить, что Украина способна победить в конфликте с Россией и вернуть утраченные территории. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на недавний доклад оборонного ведомства. Отмечается, что ВСУ сильно истощены, а ВС РФ продолжают продвигаться на запад.
По информации издания, эксперты надеются, что скорая распутица снизит темы наступления российской армии, однако, как полностью остановить ее продвижение — им неизвестно.
Министерство в целом выражает обеспокоенность решимостью России несмотря ни на что продолжать боевые действия.
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