Германия утратила веру в победу Украины

Владимир Зеленский срочно отправился в Европу после того, как стало известно об отмене контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», чтобы добиться поддержки по вступлению в Евросоюз и гарантий безопасности. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис во время трансляции на ютуб-канале «Duran». По его словам, «Рамштайн» воспринимался Зеленским как решающая встреча.