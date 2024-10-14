«Убивают экономику»: Политолог рассказал, как Германию обязывают поддерживать ВСУ

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Решение Германии прекратить военную помощь Украине и ее неверие в способность ВСУ провести новое контрнаступление означает, что теперь «все кончено» и Киев проиграл. Об этом заявил бизнесмен, бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
Политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак в беседе с «Радио 1» заявил, что эти слова можно считать глупостями, потому что Германия играет значительную роль в поддержании существования киевского режима.
По его словам, поддержка ВСУ для Германии не убыток, а инвестиция в свою оборону.
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«Ее обязали тянуть на себе эту лямку — значительную часть финансирования, поскольку считается, что Германия самая богатая страна Европы. Руками нынешней немецкой власти экономику Германии убивают в угоду американцам. Но эти разговоры о том, что Германия теперь не будет поддерживать Украину, звучат приятно, но далеки от истины, потому что, может, у Германии и есть временные осложнения, но ее дожмут. И нынешнее американская администрация сделает все, чтобы Германия продолжала поддерживать ВСУ», — объяснил политолог.
По его словам, поддержка ВСУ для Германии не убыток, а инвестиция в свою оборону.
«Пока Украину никто не списывает в утиль, это вообще представить сложно, потому что Лондон с Вашингтоном нашли уникальную возможность побороться за территорию Украины, что они и делают. Невозможно представить, что они добровольно откажутся», — сообщил эксперт.Он добавил, что Германия и дальше продолжит работать в интересах Вашингтона как страна, лишенная суверенитета.
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Анастасия Бондарева