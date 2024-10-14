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Сообщения СМИ о том, что ФРГ отказалась давать киевскому режиму тяжелые вооружения, являются ударом по Украине. Об этом в соцсети написал экс-владелец сервиса Megaupload Ким Дотком.
«Все кончено. Германия прекращает военную помощь Украине, поскольку ее армия больше не в состоянии начать наступление <…>. Она проиграла войну», — гласит публикация.Ранее обозреватели Bild отмечали, что, по мнению Минобороны ФРГ, ВСУ сейчас и в ближайшее время не в состоянии осуществить контрнаступление.
На фоне спецоперации в Донбассе по денацификации и демилитаризации Украины недружественные к РФ государства стали оказывать Киеву всяческую поддержку.
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Никита Кротов