Германия в 2024 году окажет военную помощь Украине на более чем €7 млрд

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В правительстве ФРГ заявили, что в 2024 году Берлин окажет военную помощь Украине в размере более чем €7 млрд. Об этом пишет РИА Новости.
«В 2024 году Германия поддержит Украину военными товарами на сумму в более чем €7 млрд», — проинформировали в правительстве Германии.
Авторы отмечают, что Германия с момента начала СВО занимает второе место после США по объёмам выделенной Киеву помощи.
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Диана Аванесян